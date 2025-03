'Haikyuu!!' confirma su nueva película de anime. Primer tráiler para volver a la pista de volley y decidir quién es el nuevo Pequeño Gigante

Tras cuatro años de espera, en 2024 volvimos a la pista de volley con 'Haikyuu!! La batalla del basurero', que continuaba donde nos dejó la cuarta temporada del anime. Fue un partido frenético entre el Karasuno y el Nekoma que nos dejó justo a las puertas de la siguiente fase, y ahora el anime ha confirmado del todo su siguiente película.

Solo puede quedar uno

Como confirman desde las redes sociales de 'Haikyuu!', ya tenemos una nueva película en marcha con un nuevo partido y el título 'Hakyuu!! VS The Little Giant'. El Karasuno se prepara para seguir jugando en los Nacionales, y la siguiente película se centrará en su partido contra el Kamomedai.

Y si 'La batalla del basurero' hacía hincapié en la rivalidad (y el colegueo) entre Shoyo Hinata y Kozume Henma, ahora su principal enemigo será Korai Hoshiumi, el rematador del equipo rival. El anime ya nos dejó caer el pique entre los dos y al final de la anterior película se lanzó un desafío definitivo: decidir quién es el nuevo Pequeño Gigante.

Desde Production I.G. ya han dejado ver un primer tráiler de 'VS The Little Giant', aunque todavía está por confirmarse la fecha de estreno de lo nuevo de 'Haikyuu!!'. Y es bastante posible que no llegue hasta finales de 2025 o principios de 2026, aunque sabemos que primero pasará por Japón y tendremos que esperar un poco más para su distribución internacional.

No es el único regalito que nos ha dejado el estudio, ya que parece que también tiene en marcha una pequeña temporada de especiales directos a video que se centrará en el partido entre los institutos Fukurōdani y Mujinazaka. En el manga original de Haruichi Furudate estos partidos secundarios también forman parte de la historia, pero el anime se los ha ido dejando fuera para centrarse en el Karasuno, así que es una buena noticia saber que podremos verlos, aunque sea en formato OVA.

Tras 'Hakyuu!! VS The Little Giant' todavía queda gran parte de la historia por abarcar, y los creadores del anime están decididos a adaptar el arco final... Así que esperemos que estén apuntando a por una temporada al completo.

