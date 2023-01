El director de 'M3GAN' debutó con otra estupenda combinación de terror y comedia: una vuelta de tuerca a las casas encantadas con mucho de Peter Jackson que se puede ver en streaming

Mezclar terror y comedia todavía sigue generando fricción entre algunos espectadores, y extrañeza entre otros. ¿Es posible que convivan dos tonos más opuestos que el horror y la chanza? Por supuesto, los aficionados de línea dura del fantástico saben que no sólo es posible sino que lleva siendo parte de la oferta del cine de género desde tiempos inmemoriales. En ese sentido, 'M3GAN' no ofrece nada nuevo.

No por ello deja de funcionar bastante bien, sobre todo cuando recurre a la sátira gruesa sobre corporaciones y sobre relaciones familiares fallidas. Curiosamente, lo segundo ya era parte fundamental de la anterior película de Gerard Johnstone, el director neozelandés responsable de la nueva sensación del terror. Gran parte de lo que funciona en 'M3GAN' está ya presente en 'Housebound'.

Esta casa se me cae encima

Disponible en streaming a través de plataformas como Planet Horror o Acontra+, el debut en largo de Johnstone plantea su propia revisión cómica del subgénero de las casas encantadas. Cargada de ese "humor kiwi" tan característico de la zona y con el que estamos familiarizados últimamente gracias a Taika Waititi y Jemaine Clement, su drama familiar y su terror sobrenatural se muestra en su faceta más divertida.

La película sigue a Kylie, una delincuente que tiene que quedarse en arresto domiciliario durante meses en casa de su madre tras un atraco que sale horriblemente mal (mal nivel: su compañero es golpeado en la cabeza con su propio martillo). La convivencia cuando la relación con su madre y su padrastro ya está rota no será fácil, pero se volverá más complicado cuando comprueba que su madre cree que la casa está poseída por un espíritu.

Sin embargo, no estará tan desencaminada. Cosas raras empezarán a suceder en la residencia y su mayor apoyo va a venir del técnico encargado de la tecnología que monitoriza a la joven para que no salga del arresto domiciliario, que además es aficionado a lo paranormal. Pero claro, no es precisamente Ed Warren, y sus grandes recursos para detectar presencias fantasmales serán fotos de polaroid y cintas de cassette.

'Housebound': a la caza del fantasma

Este y la escena del crimen fallido inicial muestran ese sentido del humor tan fresco y desatado que luego se ha impregnado en 'M3GAN', dándole un toque especial a esa unión de horror y comedia. Se pueden ver incluso conexiones con el Peter Jackson de sus inicios, metido de lleno en la casquería de la serie B con mucha guasa en películas como 'Braindead: Tu madre se ha comido a mi perro' (el propio Jackson vio también la conexión, porque no tardó en alabar la película).

No alcanza tales niveles de genialidad, pero el trabajo de Johnstone es muy apreciable aun así. El humor es ganso de la mejor manera posible, y además consigue crear atmósferas intrigantes con recursos visuales hábilmente empleados dentro de sus limitaciones. Una perla que vale bastante la pena recuperar ahora que su nueva obra está siendo una sensación y puede colocarle como uno de los nombres interesantes dentro del terror comercial.