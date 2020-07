25 años de 'Congo': cuando la moda de 'Parque Jurásico' engendró el blockbuster de culto más atolondrado de los 90

Para muchos que la vieron en su día 'Congo' (1995), una adaptación del creador de 'Westworld',no era algo por lo que volverse loco, pero al repasarla hoy en día no sería extraño que la encontraran rematadamente mala. Una aventura en la selva mezclada con thriller tecnológico, descubrimiento de tesoros y gorilas asesinos no es una mala mezcla y, aunque algunos crean que fue un fracaso, ganó más de 150 millones de dólares en la taquilla durante el verano de 1995. Hoy la emiten en Paramount.

Ahora se cumplen 25 años de su estreno y tan solo ha tenido un discreto lanzamiento en Blu-ray. Era comprensible, a raíz del éxito masivo de 'Parque Jurásico' (Jurassic Park,1993) que los estudios se abalanzaran sobre los libros de Michael Crichton para obtener los derechos y junto con 'Congo', llegaríamos a ver 'Esfera' (Sphere, 1998) y 'Acoso' (Disclosure, 1994) que aunque tuvieron cierto éxito ha quedado en el olvido, y para bien o para mal, en ciertos sectores, 'Congo' se sigue reivindicando... pero no de la forma más ortodoxa.

Parque primate

No es extraño encontrarse hoy con 'Congo' mencionada en algunas películas como algo bizarro y que define la excentricidad de los personajes. En la extraña 'She's Alergic to Cats' (2019) la pareja protagonista tiene una entrañable fijación por ella. En los últimos años ha visto una subida en su puntuación de IMDB es de 4.9 a 5.3 sobre 10. En Rotten Tomatoes solo tiene un 22% de críticas positivas, que incluyen en la media algunas reseñas de su la época que ya se burlaban de la película y no sin algunos motivos.

En realidad pocos grandes éxitos de taquilla en la década de los 90 fueron tan desvergonzados y aunque una buena parte de su mirada tecnológica está desfasada y superada, su núcleo de pura diversión está bastante intacto, algo que no oculta en sus intenciones de cine de pipas, mirando a la aventura clásica y el terror animal de toda la vida. Si hasta tiene un prólogo con Bruce Campbell en clave mini film de terror. Está claro que el momento hacía pensar en otro tipo de artefacto, pero Frank Marshall no engañaba.

La historia de 'Congo' empieza cuando Michael Crichton prefigura el proyecto como una película incluso antes de escribir la novela, que no se encuentra entre las favoritas de sus seguidores. En 1980 aparece el libro pero la tecnología no se consideraba adecuada para darle vida, por ello, cuando aparecieron los dinosaurios de Stan Winston para Spielberg la idea fue resucitada con un guión de John Patrick Shanley, un autor con premio Óscar y...Pulitzer. Su trabajo se inspiraba en el libro, pero tomaba grandes libertades.

Las minas de los reyes simios

Lo más rescatable de 'Congo' es su clímax final a lo 'Aliens' (1986), cambiando xenomorfos por Simios Guardianes de Zinj bastante feroces y terroríficos que son atomizados por el láser espacial de Laura Linney. Al igual que los dinosaurios, estaban creados por Stan Winston, que aunque son básicamente gente con traje de mono funcionan muy bien a día de hoy. Los 90 fueron posiblemente el punto de inflexión del CGI pero en esta ganaron la batalla los efectos prácticos y eso es algo que acaba jugando a favor de su tono de serie B.

También hay que reconocer que la gran atracción del film, Amy la Gorilla, sigue luciendo bastante bien, pese a que el epicentro de los momentos más tronchantes de forma involuntaria. Desde los martinis con oliva a sus conversaciones con el improbable protagonista, acaba convirtiéndose en una Mowgli inversa regresando con su gente en un clímax más entrañable que emotivo. Otro elemento surrealista es el villano a medio gas de Tim Curry y su colección acentos, que trata de ser siniestro y misterioso que acaba siendo un recurso cómico por que es... Tim Curry.

Luego tenemos la actuación de Delroy Lindo como un miembro corrupto del ejército congoleño, Ernie Hudson tratando de hacer acentos parecidos a algo británico y exudando carisma a pesar de ello o una Laura Linney que tenía su muñeca en una línea de figuras de acción de la pelicula. A ello le sumamos cabezas rodando, restos de matanza en un campamento o gorilas saltando como Lemmings a un torrente de lava que parecen humanos con trajes peludos saliendo del trampolín, el tono resultante es el de una comedia ligeramente involuntaria, con algunos momentos de puro horror y otros decididamente camp.

'Congo' era la película de acción y aventuras para ver tras 'Parque Jurásico' en los 90, cuando los blockbusters empezaban a mezclarse con la última película Disney. Partes de su humor pueden entenderse viendo 'Aracnofobia' (Arachnophobia, 1990) la anterior pelícla de Frank Marshall, y tiene detalles heredados de las formas de hacer de algunas aventuras de Indiana Jones. Pese a todo, su línea argumental ha tenido imitadores, 'Proyecto Rampage' (2018) sin ir más lejos parte del mismo supuesto de amistad con simio con habilidades de comunicación.