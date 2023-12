Netflix acaba de estrenar una de las películas más divertidas del año: 'Chicken Run: Amanecer de los Nuggets' es una notable secuela de la joya de Aardman

Lo más probable es que Walt Disney, Pixar y Ghibli sean los tres estudios de cine animado que vendrán a la mente de muchos espectadores, pero hay mucho más ahí fuera y Aardman ocupa un lugar privilegiado en el corazón de muchos amantes de este tipo de películas, en especial desde que dio el salto al mundo del largometraje en el año 2000 con 'Chicken Run: Evasión en la Granja'.

Desde entonces se habían estrenado otras siete películas, con 'Wallace y Gromit: La maldición de las verduras' brillando con especial fuerza, y este viernes 15 de diciembre es el turno de la octava, ya que es la fecha elegida por Netflix para el estreno de 'Chicken Run: Amanecer de los Nuggets', una notable secuela de la joya de Aardman.

De fugarse a infiltrarse

Si la primera entrega nos contaba cómo un grupo de gallinas se fugaba de una granja en la que les esperaba un terrible futuro, Aardman ha optado para la segunda entrega por hacer justo lo contrario. Ginger, Rocky y compañía tienen que infiltrarse en la sede de una compañía con aviesas intenciones, algo que ayuda a contrarrestar hasta cierto punto ese temido aura de repetición que podría haberse vuelto totalmente en su contra.

Eso no quita para que haya una familiaridad inevitable en lo que propone 'Chicken Run: Amanecer de los Nuggets', pero la película tiene la suficiente inteligencia para que eso no se vaya de madre. No obstante, puede que la solución elegida por los guionistas Karey Kirkpatrick, John O'Farrell y Rachel Tunnard y el director Sam Fell ('El alucinante mundo de Norman') no sea del agrado de todos, pero reducen al mínimo cualquier tipo de lectura adicional que tanto enriquecía a la primera entrega para apostarlo todo a conseguir la mayor agilidad narrativa y que a partir de cierto punto la película no dé respiro alguno tanto a sus personajes como al espectador.

Con eso no quiero decir que 'Chicken Run: Amanecer de los Nuggets' sea un ejercicio de diversión simplona, pero sí que se trata de una película mucho más obvia en sus intenciones, incluso en aquellos detalles en los que se desvía de la original como en las dudas de Ginger a la hora de volver a sacar a la luz ese lado más aventurero que tanto la había caracterizado en 'Evasión en la granja'.

No obstante, eso no es necesariamente algo malo, ya que esa apuesta decidida por la diversión por encima de todo acaba saliendo bastante bien sin caer en el error de reducirlo todo a situaciones más o menos divertidas encadenadas de cualquier forma. Aquí es importante mantener un hilo claro y también que las bromas surjan tanto de la personalidad de sus protagonistas como de las situaciones a las que se ven abocadas por ello.

Sí es cierto que hay algún cambio que no termina de estar todo logrado -pienso principalmente en el hecho de que Rocky tenga aquí la voz de Zachary Levi en lugar de la de Mel Gibson-, pero nada que llegue a resultar molesto. A eso ayuda que la película mantenga se sentido de humor británico tan característico del estudio. Aquí quizá resulta algo menos afilado y es más directo, pero la clave está en que la mezcla por la que se apuesta aquí funciona, sobre todo si lo que buscas es una película con la que pasar un rato divertido.

El extra es la introducción de algunos elementos propios de la historias de espías, pues aquí el principal referente deja de ser 'La gran evasión' para acercarse más a 'Misión Imposible', pero la serie original y no tanto la saga de películas encabezada por Tom Cruise, o incluso a James Bond en algunos detalles. Eso también lleva a ese ritmo más vivo al que aludía antes que trae tanto sus cosas buenas como sacrifica otras por el camino.

Tampoco me olvido del inconfundible estilo de animación empleado por Aardman que ayuda a recordarnos que estamos ante una película única. Ni mucho menos igual de especial que la primera entrega, pues aquí no sucede el milagro de que supere a su predecesora, algo que Aardman sí consiguió con la estupenda 'La oveja Shaun: La película - Granjaguedón', pero es una secuela más que digna que bien merece 90 minutos escasos de nuestro tiempo.

