'Strangers, capítulo 2' es mejor que la primera. Un divertido tren de la bruja rural que se equivoca al tratar de dar un porqué al absurdo saja-raja

Voy a ser totalmente honesto: mi absoluta desconexión con la primera parte de 'Strangers' fue más allá del simple gusto, llegando a los límites de la incomprensión. No había ninguna necesidad de hacer un remake (o reboot) de una película de 2008 y dividirlo en una trilogía, sobre todo cuando la primera película era tan abrumadoramente similar a la original. Viéndola, era imposible no sentir que Renny Harlin había cogido todas las tendencias fallidas del cine y actual y encapsulado en una película de una hora y media. Sin embargo, en su segundo capítulo ha conseguido, como poco, cerrarme la boca y mantenerme siempre entretenido. Y reconozco que no daba ni un duro por ella.

La belleza rural

'Strangers, capítulo 2' empieza donde acabó la primera, alejándose del "home invasion" más mascadito y metiendo al espectador en un notable tren de la bruja donde no hay ningún lugar seguro en el que refugiarse. La película, sobre todo en su primer tramo, es un delirante y divertido viaje por los recovecos de un pueblo (acaso un país) sin salida, donde no hay amigos reales, la verdad se retuerce y la paranoia se adueña de ti en una huida sin final, continuamente frustrante y repleta de sangre, heridas y laceraciones de todo tipo.

Pero no nos confundamos: esta no es una gran película de terror ni va a pasar a la historia del género de ninguna de las maneras, pero al menos toma el riesgo de ampliar y modificar un mundo que ya parecía completamente anquilosado en su propio ecosistema. Cuando funciona, la película llega a fascinar momentáneamente, como en esa persecución hospitalaria con una inesperada visita a la morgue incluida o ese breve viaje en coche repleto de tensión, tatuajes y chifladuras. Tristemente, no siempre da en el clavo, y algunos de los añadidos al trasfondo general se sienten como un simple peaje que pagar para estar siempre entretenidos.

Harlin, por algún motivo, ha decidido mostrar el origen del mal mediante flashbacks desperdigados a lo largo de la película que nos cuentan el origen de una de las asesinas enmascaradas. El problema es que no aporta nada ni se une en absoluto con la trama temáticamente: solo sirve para dar un innecesario contexto a un personaje que daría mucho más miedo si se mantuviese anónimo y con una careta intercambiable, una simple sicaria del mal más atávico e incontrolable. No solo se equivocan al tratar de humanizarla sino que, además, la película se resiente por culpa de la falta de originalidad de su historia.

Careta del Party Fiesta, matar and chill

Al final, 'Strangers, capítulo 2' es un slasher que no intenta ser nada más que eso. No es terror elevado, ni una deconstrucción del género, ni un comentario meta: se trata de una chica huyendo de sus asesinos enmascarados a través de un pueblo en el que todo el mundo parece estar metido en el ajo. En su simpleza está una de sus mayores virtudes, pero también su mayor defecto: no hay nada en esta continua persecución hacia delante que aporte algo más que un poco de salvaje diversión a hachazo limpio. Es más movida y diversa en escenarios que su primera entrega, y los diálogos ligeramente más naturales, pero eso no significa que sea digna de un aplauso genuino.

Esta secuela se aleja del saja-raja incomprensible y el terror con máscara y sin justificación para tratar de dar una especie de explicación a todo lo que rodea al pueblo y sus matarifes: no es una historia terrible, pero sí brutalmente innecesaria. Siendo honestos, a nadie le importaba en un principio cuáles eran las razones para cargarse a esa pareja, y darles una excusa para hacerlo (durante años, además) juega a la contra de la propia cinta, que habría ganado enteros como simple maratón del sufrimiento de su protagonista.

Este año hay muchas mejores opciones para disfrutar de una buena película de terror que 'Strangers, capítulo 2', pero hay que reconocer que el riesgo de su propuesta (argumental, no estilístico) la hace mucho más juguetona de lo esperado. Sin inventar la rueda, esta montaña rusa que siempre va hacia delante tiene persecuciones muy logradas y asfixiantes escenas de acción que se desmoronan en el mismo momento que alguien quiera buscar sus agujeros de guion. Los tiene, claro, como un queso gruyere, pero si eres capaz de sentarte, relajarte y disfrutar con la experiencia de un mata-mata a la antigua usanza, aquí encontrarás algo parecido al hogar, tan calentito como tremendamente imperfecto.

En Espinof | Las 41 mejores películas de terror de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores películas de 2025