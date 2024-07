'Strangers: Capítulo 1' es una eficaz película de terror veraniega que explota todos los tópicos existentes en el cine de género sin mostrar ningún tipo de vergüenza

A estas alturas nos sabemos de memoria todos los tópicos del cine de terror y podemos telegrafiar en nuestra mente una escena antes de que ocurra. Si hay un grupo de personas en una cabaña perdida en el monte, alguien llamará a la puerta sonoramente. Si una pareja está dando una alegría al cuerpo, un asesino (posiblemente enmascarado, o al que vemos la silueta gracias a un relámpago) les estará mirando desde la ventana. Los protagonistas nunca tomarán la decisión más inteligente, bajo ningún concepto. Y en eso se basa 'Strangers: Capítulo 1', un revoltijo que no deja pasar un solo topicazo y que, aún peor, amenaza con continuar durante -al menos- otras dos entregas. Ay.

The Strangers Things

En 2008, 'Los extraños' sorprendió con un home invasion funcional pero inteligente y repleto de tensión, en la que la aleatoriedad de los asesinatos era la base de su terrorífico concepto. Su secuela, 'Los extraños: cacería nocturna', diez años después, no despertó grandes pasiones, y con su moderado su éxito se dio por hecho que la saga había terminado. Pero en realidad solo estaba germinando tres secuelas más disfrazadas de reboot, que, en su afán de liar al espectador, se dividirán por capítulos, como si de una miniserie se tratase. Ojalá lo fuera.

Francamente, no hacía falta tanto bombo para lo que es, básicamente, un remake desganado de la primera entrega, donde la historia se repite casi con papel cebolla pero de la manera más anodina posible y sin saber crear tensión en el espectador. Es más, la sustituye por golpes muy fuertes, sonidos crispantes y maderas quejumbrosas en el piso de arriba, con la esperanza de que algún espectador jamás haya visto una película de terror y pueda estremecerse con esta colección de greatest hits del horror manoseado.

Por otro lado, hay que ser consciente de que el terror, al menos en su faceta mainstream, tiene unas normas autoimpuestas que debe cumplir a la hora de asustar. Y las aceptamos a cambio de que bien sus protagonistas o bien sus villanos resulten interesantes para el público. En 'Strangers, Capítulo 1' se mezclan dos protagonistas absolutamente deleznables con una química nula que comparten conversaciones que ninguna persona humana ha tenido jamás y tres asesinos cuyo mayor carisma es llevar las mismas máscaras que en 2008. No hay imaginación, tensión ni carisma. Y el resultado no podría ser más soso.

Te extraño, 'Los extraños'

Si fuera una comida, 'Strangers, Capítulo 1' sería chupar un trozo de cartón. No te aporta nutrientes, es insípido y llegado a un punto te preguntarás, de manera inevitable, por qué estás chupando un trozo de cartón. Como película de verano adolescente aún puede dar el pego, si estás más interesado en una actividad en grupo que en la película en sí, que corretea a base de sótanos, ruiditos, huidas frustradas en coche, inhaladores y un poquito del típico pueblo malrollero de la América profunda. Si solo estás interesado en una tarde tontuela y matar el tiempo con algo, es una opción. La única opción.

En un año donde los fans del género se deleitan con cosas como 'De naturaleza violenta', 'Longlegs', 'El último late night', 'Un lugar tranquilo: Día 1' o 'La primera profecía', 'Strangers, Capítulo 1' nos recuerda que hay un mundo ahí fuera en el que el nombre de una franquicia, sea cual sea, va a vencer a la imaginación y la creatividad. En 2008, en un mundo que todavía trataba de asimilar las consecuencias del 11-S, el concepto de un home invasion aleatorio causaba estremecimientos en la butaca porque apelaba a los miedos más profundos del ciudadano medio americano. Sin embargo, en 2024 no es capaz de dar un giro de ningún tipo: lo que quiere contar ya lo contó la misma saga, pero mejor.

Y es una pena que se quede en tierra de nadie, porque en su primer tercio, más allá de las tonterías de sus dos protagonistas y su insoportable road trip, abre la puerta a hablar de la confrontación entre la zona rural y urbana de Estados Unidos, la gentrificación representada -y promovida- por los AirBNB y la colectividad de un pueblo unido con un mismo propósito: que ese sea el último viaje de la pareja. Pero, tristemente, queda en agua de borrajas muy rápidamente. Quién sabe si en sus dos siguientes partes veremos algo así o continuará siendo el juego del gato y el ratón más aburrido del cine de terror de los últimos años.

'Strangers, Capítulo 1' es perfecta para el periodo estival si, con el cerebro reblandecido, prefieres una película que te invita, no ya a no pensar, sino a dejar cualquier tipo de reflexión crítica en la puerta. Te esperan pisadas desde el piso de arriba, siluetas en la noche preguntando por Tamara, poca sangre, máscaras infantiles y un final que termina en un inevitable "continuará", dejando claro que esta nueva trilogía podría haber sido una simple miniserie. De momento, Renny Harlin (que ya ha pasado sus mejores días) asegura que la película dura cuatro horas y media y este es solo el primer acto. Habrá que ver si a partir de aquí es capaz de crear nuevas ideas por su cuenta. A tenor de lo visto hasta ahora, no parece probable.

