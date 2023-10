'Castlevania: Nocturne' consigue despegar con un cliffhanger tremendo para su temporada 2. Te contamos quién es el misterioso cameo al final de la serie de Netflix

Después de cuatro temporadas espectaculares nos tuvimos que despedir de 'Castlevania'. No hemos tenido que esperar mucho, porque un par de años después Netflix ya ha estrenado 'Castlevania: Nocturne', una secuela ambientada en la Revolución Francesa que continúa la historia del clan Belmont.

Unos siglos después de cerrar la historia de Trevor y Sypha llegamos a Richter Belmont, el último descendiente de la familia de cazadores de vampiros. Junto a Maria Renard y la hechicera Anette, Richter se enfrenta a un grupo de vampiros aristócratas que intentan aplastar la revolución y que veneran a una Mesías Vampírica que ha prometido traer un mundo de oscuridad eterna.

¡Cuidado, este artículo contiene spoilers de 'Castlevania: Nocturne'!

Nos quedamos justo en lo mejor

A 'Castlevania: Nocturne' le cuesta bastante arrancar, especialmente porque se despega bastante de la trama de los videojuegos para plantear una historia original con las revoluciones del siglo XVIII como base. Y sin embargo, el segundo tramo de la serie está plagadita de acción y tragedia (y sangre) y nos deja justo con la miel en los labios.

Así que nos quedamos justo cuando Erzsebet Báthory ha conseguido "devorar" el sol, ha convertido a Tera en una vampira, todo está perdido y Drolta Tzuentes está a puntito de masacrar a Richter y su grupo... Pero entonces llega por los aires la ayuda inesperada del mismísimo Alucard Tepes.

Para los fans de la franquicia (especialmente de 'Symphony of the Night' y 'Rondo of Blood'), la llegada de Alucard era un secreto a voces que estábamos esperando en cualquier momento, pero no estaba asegurado del todo ni sabríamos cuándo pasaría.

Aunque tiene su propia trama original y reimagina a varios de sus personajes (como Olrox), 'Castlevania: Nocturne' está muy inspirada en estos dos juegos en los que Alucard juega un papel muy importante. Y si venimos de la serie de Netflix original, Alucard ya es un personaje conocido (y un favorito de los fans): el hijo de Dracula y Lisa Tepes que ayudó a Trevor Belmont y Sypha Belnades a derrotar primero a Dracula y luego a la vampira Carmilla.

Para 'Castlevania: Nocturne', Alucard ha pasado por un pequeño rediseño de personaje, con el pelo más blanquecino y la piel todavía aún más pálida, que le acerca más a su diseño de los videojuegos de Konami. Y que con el paso de los siglos se ha convertido en una figura mítica para la familia Belmont, aunque parece que es la primera vez que Richter le ve en persona y le toma por una persona real más allá de un simple mito.

¿Y qué nos deja esto para la temporada 2 de 'Castlevania: Nocturne'? Pues todo parece indicar que Alucard se unirá al grupo para ayudar a derrotar a Erzsebet Báthory (y quizás volvamos a ver más de Juste Belmont, el abuelo de Richter que Netflix ha recuperado de uno de los juegos más desapercibidos de la franquicia).

Por ahora queda por ver si Netflix da el paso y renueva 'Castlevania: Nocturne', aunque con el final tan excesivamente abierto que nos ha dejado es posible que el anuncio llegue pronto. Ahora, a ver si con la llegada de Alucard la trama quizás se encamine más hacia los eventos de de 'Symphony of the Night' para contentar a los fans más fieles de los videojuegos.

