La temporada 2 de 'My Happy Marriage' aún tardará en llegar, pero este mismo mes aterriza en Netflix un nuevo capítulo del tierno anime romántico

Ya sabemos que la segunda temporada de 'My Happy Marriage' ('Watashi no Shiawase na Kekkon') llegará el próximo enero, poco más de un año y medio después del final de la primera temporada del anime romántico. Aún nos quedan un par de meses más para ver cómo continúa el dramón de Miyo y Kiyoka, pero mientras tanto llegará a Netflix un capítulo especial de anime.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Especial directo a vídeo (y a streaming)

El anime de 'My Happy Marriage' adapta las novelas ligeras de Akumi Agitogi y Tsukiho Tsukioka, que en marzo de este año publicaron el octavo volumen de la historia. Y para celebrarlo se lanzó un capítulo especial de anime titulado 'Watashi no Shiawase no Katachi' directamente en Blu-ray para la edición especial del nuevo tomo.

Hasta ahora este capítulo especial de 'My Happy Marriage' solo se había podido ver de manera muy limitada, pero el próximo 22 de noviembre la OVA también llegará a Netflix. En principio parece que será un capítulo de anime más con la duración habitual de unos 25 minutos, pero mientras vuelve la serie nos va sirviendo para retomar la historia de Miyo y Kiyoka.

'My Happy Marriage' se ambienta en un Japón alternativo de principios del siglo XX en el que la magia y los espíritus existen. Nacida sin poderes ni talento para la magia, Miyo Saimori siempre ha sido maltratada y explotada por su familia, y el golpe definitivo llega cuando la prometen con Kiyoka Kudo, un militar con muy mala fama que ha ahuyentado a todas sus prometidas.

En Espinof | Los mejores animes de 2024... por ahora

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal