'Spider-Man 4': todo lo que sabemos sobre la película de Marvel con Tom Holland y Zendaya

La popularidad de Marvel tras el estreno de 'Vengadores: Endgame' no ha sido la mejor del mundo, pero 'Spider-Man: No Way Home' sí arrasó hasta tal punto que actualmente es la sexta película más taquillera de todos los tiempos. Una nueva aventura de este superhéroe interpretado por Tom Holland era inevitable y finalmente se confirmó a principios de 2023.

En Espinof hemos pensado que el estreno de la excelente cinta animada 'Cruzando el multiverso' era una buena excusa para hacer un repaso a todo lo que sabemos hasta ahora sobre 'Spider-Man 4'. Todavía no es mucho, pero toda novedad que vaya sabiéndose sobre esta película de Marvel se incluirá aquí a la mayor brevedad posible.

La historia

Es probable que Marvel tenga pensado ir dando alguna pista o resituando a Peter Parker en películas o series previas al lanzamiento de 'Spider-Man 4', pero lo que está claro es que tendrá que explicar cómo continúa su vida tras el borrado masivo de recuerdos que parece condenarle a una nueva vida de soledad tras cómo finalizaba 'Spider-Man: No Way Home'.

¿Cuándo se estrena 'Spider-Man 4' en cines?

Todavía no hay una fecha de estreno asignada, pero se sabe que no forma parte de la Fase 5 de Marvel, por lo que podemos ir descartando su estreno hasta como mínimo 2025. A fin de cuentas, 'Deadpool 3', que forma parte de la Fase 6, está rodándose actualmente y su lanzamiento está previsto para el 8 de noviembre de 2024, mientras que 'Spider-Man 4' todavía está en fase de desarrollo.

Cero sorpresas si acaba retrasándose incluso a 2026, pues el estudio quería ser más selectivo con los proyectos que saca adelante a partir de ahora y todavía tiene otros muchos que deberían llegar a los cines antes como 'Capitán América 4' o el accidentado reboot de 'Blade'.

Reparto y protagonistas

El regreso de Tom Holland era el único imprescindible, pero lo cierto es que en su momento incluso se llegó a hablar sobre la posibilidad de que 'Spider-Man: No Way Home' fuese su despedida como el trepamuros, a lo que hay que unir las tensiones que surgieron en su momento entre Marvel y Sony a la hora de compartir del personaje.

Sin embargo, su vuelta ya está asegurada, y no es el único, pues también se ha dado a conocer que Zendaya reaparecerá como MJ. Ahí va a ser interesante ver cómo lo justifican -espero que no vuelvan a recurrir al truco de que el Doctor Strange use sus poderes para deshacer lo sucedido- y también si eso también supondrá que Jacob Batalon volverá a dar vida a Ned Leeds.

El director

No está confirmado oficialmente, pero se espera que Jon Watts siga al frente de esta franquicia. Su fichaje por Marvel formó parte de la estrategia del estudio de contratar a autores de películas más pequeñas, pues previamente solo había firmado 'Clown' y 'Coche policial', dos títulos estimables pero que tampoco puede decirse que fuesen memorables, pues la apuesta le salió bien a la compañía y no hay ningún motivo para que cambien de director.

No obstante, Watts está muy ocupado ahora mismo con el rodaje de 'Wolves', un thriller protagonizado por George Clooney y Brad Pitt financiado por Apple y que promete ser uno de los grandes estrenos de la plataforma para 2024.

Tráiler, imágenes y cartel

Habrá que esperar, y puede que bastante, ya que el desarrollo de 'Spider-Man 4' ha quedado paralizado por la huelga de guionistas. El trabajo en el guion no se retomará hasta que finalice y aún más tarde tocará empezar el rodaje. Mínimo hasta entonces no habrá imagen alguna de la película.

