"Encendió un fuego en mi interior". Tom Holland ya ha leído un guion de 'Spider-Man 4' y cree que es excelente pero "necesita reescrituras"

Nadie, ni el propio Tom Holland en sus momentos de mayor bajón, se ha planteado jamás que no vaya a existir 'Spider-man 4'. Después del bombazo de 'No way home' (la séptima película más taquillera de la historia), era cuestión de tiempo que en Marvel volvieran a trabajar en la historia del Trepamuros, esta vez con un nuevo status quo que, a priori, debería evolucionarle como personaje.

¡Thwip!

Aunque aún Marvel no ha anunciado oficialmente 'Spider-man 4' (ni la presencia segura de Spidey en las nuevas películas de 'Vengadores'), Holland ha contado en el podcast The Rich Roll que ya están trabajando en ello: "Tenemos una creatividad, una presentación y un borrador que es excelente". Eso sí, aclara que "necesita reescrituras, pero los guionistas están haciendo un gran trabajo, lo leí hace tres semanas y encendió un fuego en mi interior".

Zendaya y yo nos sentamos y lo leímos juntos, y a ratos estábamos casi dando botes por el salón. Esta es una película de verdad digna del respeto de los fans, pero hay unas pocas cosas que tenemos que solucionar antes de ponernos a hacerla. Pero es emocionante y estoy realmente emocionado con ella.

Por supuesto, esto se debe a que el actor quiere "dar la mejor versión de cómo será el próximo capítulo para Spider-man". De hecho, defiende que "la integridad creativa para algo así es realmente importante. Y el estudio está en ello, están apoyándoles y colaborando con ellos, y me ha alucinado lo acogedores que han sido en esa sala creativa, pero ahora estamos trabajando en pleno acelerón. Estamos intentando hacerla lo antes posible. Las cosas están yendo genial pero aún hay un montón de piezas que necesitamos poner en el tablero antes de arrancar del todo". Vamos, que no la esperes para el año que viene.

