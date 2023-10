El peligro oculto con Spider-Man para Sony: el motivo real por el que el estudio se da tanta prisa en hacer películas del superhéroe de Marvel (incluso a costa de desgastar el personaje)

Está bastante claro desde hace tiempo que el plan maestro de Marvel es intentar recuperar los derechos de superhéroes de la compañía que vendieron en su momento a otras productoras de Hollywood. Muchos de ellos ya están de vuelta, pero hay un caso muy particular que probablemente se le resista para siempre. Nos referimos a Spider-Man.

Desde el estreno en 2002 de la primera película dirigida por Sam Raimi, el trepamuros ha encabezado varios largometrajes en carne y hueco con hasta tres actores diferentes. Primero llegó la trilogía de Tobey Maguire, luego las dos aventuras encabezadas por Andrew Garfield y después fue el turno de la inesperada alianza entre Sony y Marvel con la iteración protagonizada por Tom Holland.

Unos plazos muy claros

Por el momento no está muy claro cuándo veremos esa 'Spider-Man 4' que supondría el regreso de Holland tras el histórico éxito de 'No Way Home'. En otro tiempo, Sony tendría muchas prisas por ello, pero todo apunta a que el éxito de su versión animada les ha hecho poder permitirse tomarse las cosas con algo más de calma si no quiere perder literalmente los derechos del personaje a cambio de nada.

Cuando Sony se hizo con los derechos de este superhéroe a cambio de 7 millones de dólares en 1998, el contrato incluía una causa muy importante que podría volverse en su contra: el estudio solamente tenía 3 años y 9 meses antes de iniciar la producción de la película y 5 años y 9 meses hasta su estreno en cines. Y esos periodos de tiempo se reiniciaban con el estreno de cada nueva película protagonizada por el trepamuros. De no cumplirlos, Marvel recuperaría los derechos de Spider-Man sin coste alguno.

Obviamente, eso explica las prisas que tuvo Sony para descartar la cuarta entrega protagonizada por Maguire en beneficio del relanzamiento iniciado con 'The Amazing Spider-Man', y lo mismo cuando la infravalorada 'El poder de Electro' se quedó por debajo de lo esperado y se optó por hacer 'Spider-Man: Homecoming'.

Pensemos ahora en que 'Spider-Man: No Way Home' se estrenó en diciembre de 2021, por lo que todavía no han pasado ni dos años desde entonces, pero el reciente lanzamiento de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' seguramente haya vuelto a reiniciar la cuenta y en el estudio están trabajando actualmente en su secuela 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse'. Eso le quita presión a Sony a la hora de ampliar su acuerdo con Marvel, quizá el mayor impedimento a día de hoy para que Holland vuelva a dar vida a Peter Parker...

