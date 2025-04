La cuarta película de 'Spider-man' ya tiene título, y recuerda a uno de los peores momentos para el superhéroe de Marvel. "Es exactamente eso"

Puede que el UCM no esté pasando por uno de sus mejores momentos, pero las películas de Spider-man se mantienen en la cima como las aventuras superheroicas más divertidas de la última década. Desde que en 2016 el personaje interpretado por Tom Holland debutara en 'Capitán América: Civil War' se ha vuelto una pieza pivotal del universo, y Kevin Feige no iba a permitir que no siguiera siendo así. Y, por tanto, ya tenemos el título de la cuarta parte, que apunta a un reseteo absoluto.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

Un nuevo día

Después de la trilogía 'Home' ('Homecoming', 'Far from home' y 'No way home') cambiamos de rumbo por completo con 'Brand New Day', el título que se ha anunciado esta noche en la Cinemacon, tal y como apunta Variety. La Cinemacon, por cierto, es un evento exclusivo para profesionales del sector, y aunque está abierto para el público, la entrada cuesta unos 1500 dólares, lo que lo hace prohibitivo.

Destin Daniel Cretton, el nuevo director de la franquicia, afirmó en la convención que rodarían este verano con la intención de estrenarla el 31 de julio de 2026, y el propio Tom Holland ha afirmado que en esta trilogía empiezan desde cero. "Es exactamente eso. Es todo lo que puedo decir", ha afirmado. De momento, claro está, solo tenemos el logotipo.

Si eres aficionado al cómic es probable que las palabras 'Brand New Day' te hayan hecho sentir un escalofrío: así se llamaba la saga que Marvel se inventó después de que Peter hiciera un pacto con Mephisto para disolver su matrimonio con Mary Jane a cambio de que su tía May viviera. Más de quince años después de esta barbaridad, aún no lo han solucionado, y no tiene pinta de que vayan a hacerlo pronto. Con suerte, esta cuarta película evadirá cualquier relación con el cómic más allá de la referencia. Crucemos los dedos y preparemos los lanzatelarañas. ¡Thwip!

En Espinof | Todas las películas del Universo Marvel ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores películas de acción de todos los tiempos