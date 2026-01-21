'Neon Genesis Evangelion' regresa después de 5 años con un nuevo anime centrado en Asuka con el propio Hideaki Anno al mando, aunque verlo no será nada fácil

En 2025 celebramos los 30 añazos de 'Neon Genesis Evangelion', uno de esos animes que sin duda han marcado un antes y un después. Además de rompernos la cabeza y dejarnos una serie revolucionaria, el anime dio pie a una franquicia de películas que concluyó en 2021 con 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time'.

Felices 30

Ya hace unos meses se confirmó que 'Evangelion' preparaba su regreso por su 30 aniversario, y ahora sabemos que Studio Khara estrenará próximamente un anime centrado en Asuka Langley, una de las protagonistas de la serie original.

Y es que entre el 21 y 23 de febrero se celebrará en Japón el EVA Fest, un evento dedicado a 'Neon Genesis Evangelion', y se espera que este nuevo corto de anime sea uno de los platos fuertes. Así lo han confirmado desde las redes sociales de Famitsu, que también han desvelado que el propio Hideaki Anno se ha encargado de planificar escribir y supervisar este pequeño anime de 13 minutos protagonizado por Asuka. Aunque en este caso la dirección recae en Naoyuki Asano, un animador veterano de la franquicia.

Por ahora no se conocen demasiados detalles sobre la trama, aunque la mala noticia es que poder ver el corto de Asuka va a ser complicadísimo. El anime especial se emitirá en exclusiva en el escenario principal del evento, una vez cada día... Pero por ahora se desconoce si en algún momento se emitirá fuera del mismo y a nivel internacional.

Así que solo nos queda esperar a que algún servicio de streaming le eche el guante para poder verlo en algún momento. Teniendo en cuenta que Amazon Prime Video fichó la película más reciente de 'Neon Genesis Evangelion' para su distribución mundial, quizás nos pegue la sorpresa y podamos ver el corto de Asuka sin tener que movernos de casa.

