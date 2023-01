Nos merecemos ser felices: 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time' es un brillante final lleno de esperanza para el legendario anime de Hideaki Anno, y desde hoy lo podemos ver en el cine

Con la pandemia por medio, 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time' no se libró tampoco de las complicaciones durante su producción ni cambios de calendario y finalmente se terminó estrenando en Japón en 2021. Eso sí, los retrasos venían de antes, con numerosos cambios en el guión y en el enfoque de la película... Porque a ver, cerrar 'Rebuild of Evangelion' con todas las expectativas que venían detrás no era una tarea fácil.

Desde que nos despedimos de 'Evangelion 3.0 You Can (Not) Redo', los fans estuvieron casi diez años mordiéndose las uñas a ver qué pasaba con Shinji y con esta nueva versión del anime, y en España por fin podemos ver el masivo desenlace en pantalla grande.

Esta es la buena

Se puede ver a través de Amazon Prime Video, pero hace unos meses Selecta Visión nos dio una alegría confirmado que traería 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time' a los cines. Aunque la primera película de 'Rebuild of Evangelion' en su momento parecía un remake de la serie original en formato película, la tetralogía rápidamente tomó otros derroteros para cambiar gran parte de la historia y la continuidad como la conocíamos.

Así que tras la inclusión de nuevos personajes, saltos temporales, nuevas organizaciones y nuevos Evas... llegamos por fin a 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time' para despedirnos por todo lo alto y con el corazón en la mano.

Aunque para nosotros haya pasado el tiempo, la trama arranca prácticamente en media res justo donde nos dejó la anterior película. Si teníamos preguntas sobre qué le ha ocurrido a la humanidad durante estos años, por fin tenemos un buen saco de respuestas con un primer tercio encantador que recupera ese sentimiento de costumbrismo y de día a día pausado que te deja con las ganas de que los personajes puedan vivir esa vida para siempre.

Y si parece que estas secuencias no llevan a nada... Paciencia, porque las semillitas de bondad y esperanza es justo lo que necesitamos para llegar a lo que Hideaki Anno nos quieren contar.

Aunque tengamos nuestras dosis de introspección, 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time' no se puede olvidar de la acción ni del conflicto principal y volvemos a la chicha rápidamente. Anno quiere despedirse de 'Evangelion', y hacerlo bien, así que la película se va encargando poco a poco de ir cerrando los hilitos que se habían ido plantando a lo largo de las anteriores películas y también de darnos el enfrentamiento definitivo que llevamos esperando desde la serie original.

Ahora bien, que aunque la película se extiende hasta los 155 minutazos, tiene un ritmo espectacularmente bueno que no lastra ni aburre. Honestamente hay momentos en los que se vuelve 'Evangelion' al 200% y lo único que puedes hacer es desconectar la parte racional del cerebro y simplemente aceptar las cosas como vienen sin tratar de entender lo que estás viendo, pero ni siquiera en esos momentos decae del todo.

'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time' es masiva, con una animación espectacular que combina maravillosamente su estilo tradicional y el CGI. Cada película de la tetralogía ha ido subiendo el nivel, y desde luego la última película nos deja algunas de las escenas más impresionantes de toda la franquicia y merece la pena poder verlas en pantalla grande.

Es una película muy satisfactoria, aunque también agridulce porque lógicamente te deja con un sentimiento de melancolía y cierre grandísimo. Porque ante todo, 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time' es una película sentimental y emocional, algo que se ha mantenido siempre desde los inicios del anime, y que no se avergüenza de ello ni de mostrar cómo han madurado tanto sus personajes como sus creadores.

No es el cierre que quizás queríamos, pero sí el que necesitábamos

Toda la saga está llena de desesperanza y ansiedad, pero en 'Evangelion: 3.0+1.0' por fin comenzamos todos a ver la luz al final del túnel. Porque parte de esta madurez que han ido alcanzando todos los personajes, y en especial Shinji, gira en torno a la esperanza y a poder aceptar que se merecen ser felices y llevar una vida mejor.

Sí, tenemos acción, y enfrentamientos frenéticos entre mechas, sacrificios, las dosis de fanservice, una animación de infarto... Pero ante todo este final para 'Evangelion' es una película sobre la importancia de la bondad y de cómo nuestras acciones se reflejan en otros en un ciclo mucho más grande de lo que imaginamos. Y sí, también sobre la importancia de saber seguir caminando hacia adelante.

Quizás no es el cierre que muchos esperaban, pero es una resolución brillante, emotiva y llena de esperanza y amabilidad. Ahora mismo no se puede decir muy bien qué le espera a la franquicia de anime en el futuro, porque obviamente y por desgracia 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time' no nos da las respuestas a todo y aún se deja muchos huecos por rellenar en la historia de su mundo.

Pero si está es la despedida para siempre, es un adiós honesto y por todo lo alto.