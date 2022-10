La última película de 'Evangelion' por fin tiene fecha de estreno: 'Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time' llegará a cines más tarde de lo previsto

Ya ha pasado más de un año desde que se pudo ver 'Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time' a través de Amazon Prime Video. En Japón sí que pudieron disfrutar de ella en pantalla grande, pero los fans de Hideaki Anno todavía seguían con la espinita clavada de no haber podido ver el final de la tetralogía 'Rebuild of Evangelion' en los cines.

Hace unos meses Selecta Visión nos dio una alegría confirmando que traerían la película de anime a los cines de España, y por fin sabemos qué día tenemos que reservarnos para la ocasión.

Aunque se nos va a 2023

En principio parecía que 'Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time' iba a llegar este mismo otoño, pero por desgracia el estreno se ha retrasado y vamos a tener que esperar al año que viene. Por suerte parece que la fecha de estreno no se va a ir demasiado de madre y podremos ver la última película de 'Evangelion' a partir del 20 de enero de 2023.

La buena noticia es que 'Evangelion 3.0 + 1.0' llegará doblada en castellano y catalán, y por supuesto también en versión original con subtítulos.

La serie de anime original se puede ver a través de Netflix, mientras que las películas están disponibles en Amazon Prime Video, así que si queremos ponernos al día de cara al estreno de la última entrega tenemos todo bien a mano en streaming.

Selecta Visión también ha licenciado la película de Anno para formato físico, aunque seguimos sin fecha a la vista, pero los fans del anime podrán completar también la colección de 'Neon Génesis Evangelion'.