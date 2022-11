'The Penguin': todo lo que sabemos del esperado spin-off de 'The Batman' con Colin Farrell para HBO Max

La llegada este 2022 de 'The Batman' nos ha vuelto a enamorar de nuevo del personaje y de su mundo (como si fuese difícil) y ya desde antes de su estreno ya sabíamos que la idea de Warner y Matt Reeves era expandir la película con spin-offs seriados para HBO Max.

Uno de ellos es 'The Penguin', título provisional que tendrá este esqueje protagonizado por el villano encarnado por Colin Farrell. En lo que la serie está en pleno proceso de casting, vamos a repasar todo lo que sabemos.

La historia

Pocos detalles se conocen todavía sobre esta serie. Sí que sabemos que se trata de una expansión de la película de Matt Reeves centrada en la historia de Oswald Cobblepot y su ascenso como el villano conocido como El Pingüino. En palabras de Colin Farrell:

«No puedo estar más emocionado por continuar esta exploración de Oz en lo que asciende a través de las filas oscuras para volverse El Pingüino. Será bueno tenerle de nuevo en las calles de Gotham para un poco de locura y un poco de caos.»

Por las pistas que van dejando por ahí, el control de la Gotham City criminal será el hilo conductor de la serie.

El reparto

Desde que se anunció el proyecto teníamos claro que Colin Farrell volverá a ponerse en la piel de Oswald Cobblepot. Junto a él, el único otro miembro del reparto confirmado es Cristin Milioti, que interpretará a Sofia Falcone, la hija de Carmine Falcone (John Turturro), que luchará con el Pingüino por el control de la ciudad.

Creada por Jeph Loeb y Tim Sale para 'El largo Halloween', Sofia Falcone es la identidad de El ahorcado, que comienza una vendetta contra todo responsable de la muerte de su padre. En televisión ya vimos al personaje en 'Gotham', encarnado en esa ocasión por Crystal Reed.

El rodaje y el equipo

De momento no tenemos nada de información sobre los planes para el rodaje de 'The Penguin'. Sin embargo, viendo que ya vamos sabiendo una parte (mínima) del reparto, no tardaremos mucho en tener nuevas al respecto.

La serie está siendo desarrollada por Lauren LeFranca, que ejercerá de guionista y showrunner. Matt Reeves, Dylan Clark y Colin Farrell son los productores ejecutivos.

La fecha de estreno

Con tanto trajín en HBO Max nos pillaríamos algo los dedos asegurando una fecha de estreno. De momento está todo en el aire pero yo apuntaría más a 2024 que al año que entra.

El tráiler

Desde Warner Bros. no han desvelado ni tráiler ni imágenes de 'The Penguin'.