La precuela de 'It' y el spin-off de 'The Batman' muestran sus nuevas imágenes en un vídeo de HBO Max que dispara el hype por su futuro

2023 ha sido un annus horribilis para la mayoría de las majors de Hollywood, pero especialmente ha hecho daño a Warner, que, bajo el mandato de David Zaslav, ha tomado unas decisiones, cuando poco, cuestionables, como juntar HBO Max y Discovery bajo un mismo nombre ("Max", que a nosotros nos llegará en 2024) o eliminar de la faz de la Tierra películas ya completadas por abonarse una exención de impuestos. Pero todo lo que baja tiene que subir, y ahora empieza su renacimiento. O eso esperan.

Al máximo

Va a costar quitar el "HBO" a Max, pero es mejor acostumbrarse porque es la apuesta del streaming y no van a virar 180 grados, al menos de momento. Además, no es que eso signifique que han quitado las series de calidad, ni mucho menos: un nuevo tráiler nos muestra las primeras imágenes de lo que está por venir el año que viene (y el siguiente). Y atención, porque vienen curvas, desde 'The Penguin', el spin-off de 'The Batman', hasta 'Welcome to Derry', la precuela de 'It'.

Si de algo no cabe duda, es de que HBO es capaz de hacernos olvidar los problemas externos y dejarnos con la boca abierta solo con un par de minutos de vídeo. Es lo que ocurre al ver estos pequeños aperitivos de 'True Detective: Noche polar', 'The franchise' (dirigida por Sam Mendes y planteada como parodia de los rodajes superheroicos) o 'The sympathizer', la adaptación del Pulitzer de ficción de 2016 producida por A24 con Robert Downey Jr como protagonista. Casi nada.

Y hay mucho más, claro, desde el retorno de Kit Harington en 'Industry' hasta las nuevas temporadas de 'Curb your enthusiasm', 'Hacks', 'Tokyo Vice' o 'La casa del dragón'. Max pretende que nos olvidemos de las huelgas, de los problemas internos y de la mala prensa a base de series llamativas, y es difícil no emocionarse sabiendo que en 2025 tendremos más 'Euphoria', 'The last of us' o 'The white lotus'. Ahora habrá que ver si tanta expectación merece la pena.

