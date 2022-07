'True Detective: Night Country': todo lo que sabemos de la temporada 4 del aclamado drama criminal de HBO con Jodie Foster

Como ya habíamos anticipado, 'True Detective' vuelve. HBO ha encargado oficialmente la cuarta entrega de la antología criminal oscura de Nic Pizzolatto. Esta vez con un cambio de guardia, ya que el creador de la serie no diseñará estos nuevos episodios.

Su sucesora será Issa López, quien ya tiene todo a punto para comenzar a rodar 'True Detective: Night Country' con Jodie Foster de protagonista. Así que vamos a repasar todo lo que sabemos de la nueva temporada de la brillante serie de HBO.

La historia

Siendo la seña de identidad de la serie su carácter antológico, esta nueva temporada nos traslada a un nuevo escenario y a una nueva pareja detectivesca. En esta ocasión vamos a Alaska, el norteño estado de Estados Unidos. La sinopsis oficial reza:

"Cuando la larga noche invernal cae sobre Ennis, los seis hombres que operan la Estación de investigación ártica Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las Detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan en sí mismas e indagar en las turbulentas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno."

El reparto

Jodie Foster ('El silencio de los corderos') encabeza el reparto de 'True Detective: Night Country' como la detective Liz Danver. Kali Reis, quien debutó el año pasado con 'Catch the Fair One', será su contrapunto como la detective Evangeline Navarro. Los detalles/características de sus personajes no han trascendido.

Del resto del reparto, de momento, no sabemos más nombres.

El rodaje y el equipo

Si bien no ha dado fechas para el comienzo del rodaje, HBO sí que ha confirmado que 'True Detective: Night Country' se rodará próximamente en localizaciones de Islandia. Lo que no sabemos es cuánto durará dicha producción.

La cineasta mexicana Issa López es la encargada de escribir y dirigir (al menos el primer episodio) estos nuevos capítulos junto a Alan Page Arriaga. Por otro lado, entre los productores destacan Barry Jenkins, Cary Joji Fukunaga y Nic Pizzolatto.

La fecha de estreno

Como podéis imaginar, aquí dependemos de las fechas de rodaje. Ya os aseguro que como muy pronto nos tendríamos que ir a mediados de 2023 e incluso 2024.

El tráiler

De momento, no disponemos de tráiler ni imágenes de esta nueva temporada de 'True Detective'.