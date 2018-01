"El cine se ha convertido en un parque de atracciones": Jodie Foster carga contra los blockbusters de Hollywood

Jodie Foster vuelve a estar de actualidad gracias al estreno de los nuevos episodios de 'Black Mirror', ya que ella se ha encargado de la puesta en escena de 'Arkangel', el capítulo sobre una madre invirtiendo en una nueva tecnología para poder tener localizada a su hija. Por ello ha concedido varias entrevistas, y en una de ellas ha puesto en tela de juicio la exagerada tendencia de Hollywood a hacer blockbusters sin importar su calidad.

La protagonista de 'La habitación del pánico' ('Panic Room') cree que la obsesión por los beneficios de algunas productoras se están cargado la forma en la que el público se relaciona con el cine. De hecho, no ha dudado en compararlo con el fracking e incluso ha señalado directamente al cine de superhéroes como uno de los principales responsables. Éstas fueron sus palabras:

El cine se ha convertido en un parque de atracciones. Los estudios haciendo mal contenido para contentar a las masas y los accionistas es como el fracking, obtienes beneficios ahora pero te estás cargando el planeta. Están arruinando los hábitos de visionado de los norteamericanos y finalmente los del resto del mundo. Yo no quiero hacer películas de superhéroes de 200 millones de dólares.

Está claro que los estudios no se van a gastar 200 millones de dólares en hacer una película sin esperar que vaya a arrasar en taquilla. Eso suele estar asociado a hacer múltiples concesiones para llegar a la mayor cantidad posible de público. No es una práctica necesariamente negativa, pero no todos los realizadores tienen el talento suficiente para que no se noten las limitaciones que conlleva.

Preguntada sobre la posibilidad de que dirigiera en el futuro una película de superhéroes, Foster no descartó la posibilidad, pero sí que dejó claras sus exigencias: debería centrarse en una historia interesante con los personajes como eje de la misma y con un protagonista muy completo psicológicamente. Y nada de acción descerebrada.

Su experiencia en 'Black Mirror'

Como es lógico, la ganadora de dos Oscar -por 'Acusados' ('The Accused') y 'El silencio de los corderos' ('The Silence of the Lambs')- también habló sobre su experiencia en 'Black Mirror'. En ese caso sus palabras fueron mucho más positivas, ya que quedó encantada con la dinámica que se estableció con Charlie Brooker, creador de la serie de Netflix:

Esto puede parecer una locura, pero como directora nunca había tenido una colaboración tan agradable con un productor como ésta. Puede que sea el factor británico. Me gusta la forma en la que Charlie dice "Podría estar bien si..." o "¿Quizá podríamos...?". Tenemos una conversación en lugar de alguien siendo un mandón.

Al respecto no dudó en poner como ejemplo su experiencia en Hollywood, donde salvo que seas alguien intocable como Steven Spielberg o Clint Eastwood, existe cierta "falta de respeto" hacia los directores y que ella incluso ha meditado últimamente sobre si se había equivocado al elegir profesión y que quizá habría sido mejor hacerse abogada o profesora.

