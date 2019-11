'The Batman': Andy Serkis y Colin Farrell negocian para ser Alfred y el Pingüino

Mentiría vilmente si dijese que 'The Batman' no es la película de superhéroes que más espero de entre toda la inmensa ristra de títulos que se nos vienen encima tanto por la parte de DC, como de su eterna competencia Marvel Studios. Y es que no sólo tiene a un cineasta de la talla de Matt Reeves en el asiento del director y a un Robert Pattinson que, probablemente, cerrará más de una boca como el nuevo Cruzado Enmascarado gothamita.

Criminales y mayordomos de primera categoría

Además de todo esto, la próxima aventura del hombre murciélago promete contar con un plantel de villanos espectacular, con Zoe Kravitz y Paul Dano ya confirmados para dar vida a Catwoman y Enigma, y con una posible nueva incorporación que, según informa en exclusiva Deadline, dispararía aún más si cabe las ya de por sí elevadas expectativas.

Esta no es otra que la de Colin Farrell, actualmente en conversaciones con Warner Bros. para recoger el testigo de Danny DeVito y ponerse en la piel del infame Pingüino. Esta sería la segunda aparición del personaje en un largometraje de acción real tras la 'Batman vuelve' de Tim Burton en 1992, y el segundo papel como supervillano de Farrell después de su rol como Bullseye en 'Daredevil'.

Y como las buenas noticias vienen de dos en dos, el medio The Wrap ha hecho saber, también en exclusiva, que Andy Serkis está igualmente en conversaciones para interpretar a Alfred Pennyworth: el mayordomo más ilustre del noveno arte que ha llegado a tener hasta una serie propia en televisión, y cuya última versión de carne y hueso en la gran pantalla ha corrido a cargo de Jeremy Irons —si exceptuamos el casi cameo del personaje en ‘Joker’—.

'The Batman', coescrita por Matt Reeves y Mattson Tomlin, llegará a nuestras pantallas el 25 de junio de 2021.