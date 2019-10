'The Batman' ya tiene villano: Paul Dano será Enigma

Me encanta Batman. Me encanta Robert Pattinson y que Matt Reeves esté al mando. Pero ahora, de verdad, es cuando necesito ver esta película. La gran noticia sobre el reboot del hombre murciélago es que Paul Dano está a bordo como villano. El actor, que debutó recientemente en la dirección con 'Incendios ('Wildlife'), dará vida a Edward Nygma, alias Enigma (The Riddler).

Enigma vuelve a la gran pantalla

Será la tercera vez que este personaje sea adaptado al cine tras el trabajo de Frank Gorshin en el film de 1966 y el de Jim Carrey en 'Batman Forever' (1995), una de las entregas peor valoradas de la franquicia. La labor de Carrey tampoco es recordada con aprecio así que Dano lo tendrá fácil para causar una grata impresión y dejar huella entre los fans.

Cory Michael Smith ha sido el rostro del malvado Enigma en los últimos años con la serie 'Gotham', concluida este año. Paul Dano se dio a conocer en 'Pozos de ambición' ('There Will Be Blood') gracias a un formidable mano a mano con Daniel Day-Lewis y posteriormente ha destacado en 'Prisioneros' o 'Fuga en Dannemora'.

Además de Pattinson y Dano, 'The Batman' cuenta ya con Jeffrey Wright y Zoe Kravitz. Se sabía que Jonah Hill estaba negociando para dar vida a un villano y, aunque los rumores apuntaban al Pingüino, ahora ya sabemos que quiso ser Enigma. Al parecer, Seth Rogen también ha sido considerado como candidato para un papel de enemigo de Batman, y vuelve a hablarse del Pingüino.

Recordemos que Matt Reeves y Mattson Tomlin han coescrito el guion de 'The Batman', que dirigirá Reeves después de que Warner cancelase los planes del proyecto que iba a liderar Ben Affleck. El estreno está fijado para el 25 de junio de 2021.