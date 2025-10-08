Ni Clint Eastwood, ni Kevin Costner. El director que ha hecho más westerns firmó la cifra récord de 148 películas del oeste

Cuando uno habla del cine del oeste hay una serie de nombres que vienen rápidamente a la memoria. Desde Clint Eastwood hasta John Wayne, pasando por John Ford, Sergio Leone o Kevin Costner y muchos otros. Sin embargo, hay un realizado que no se menciona casi nunca pese a tener el récord de mayor cantidad de películas del oeste hechas con la friolera de 148 títulos. Me refiero a Lambert Hillyer.

Miller fue de los pioneros en Hollywood en lo referente a cine del oeste, ya que firmó el primero de ellos en 1917, y desde entonces trabajó de forma constante hasta 'Range Land' en Nochebuena de 1949. El cineasta tenía ya 56 años para entonces y no volvió a ocuparse de película alguna desde entonces, aunque sí que trabajó durante unos años más en televisión.

Muchas películas en poco tiempo

Lambert Hillyer

De hecho, Hillyer también hizo una aportación clave al mundo de los superhéroes, pues en 1943 firmó 'Batman', el primer serial basado en las aventuras del célebre personaje de DC. Sin embargo, lo suyo fue el western, pues 148 de las 156 películas que realizó a lo largo de los años pertenecen a ese género.

Obviamente, Hillyer nunca contó con grandes medios, ya que lo suyo era más aprovechar presupuestos muy ajustados para rodar películas sin parar. Por ejemplo, tanto en 1941 como en 1948 estrenó la friolera de 11 películas al año, pero es que además incluso en año de su retirada de la gran pantalla tuvo tiempo para hacer seis.

Ya bastante olvidado, Hillyer falleció en 1969 apenas tres días antes de cumplir los 76 años de edad. Desde entonces, su nombre apenas suele citarse cuando se habla de cine del oeste, pero es bastante evidente que su récord ya nunca va a ser superado, porque hacer tantas películas al año ya es imposible, pero aún más lo es dedicarse durante tantos años casi en exclusiva a un género que hace ya mucho que vivió sus años dorados...

