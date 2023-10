"Estas recreaciones son un horrendo monstruo de Frankenstein". La hija de Robin Williams opina salvajemente sobre la posibilidad de que la IA clone la voz de su padre

Una de las grandes victorias que nos ha dejado el acuerdo histórico entre los guionistas y los estudios es la referente a la inteligencia artificial, que restringirá su uso (al menos por ahora). Y lo más probable es que los actores también consigan lo que buscan y eliminen el peligro de ser escaneados y utilizados una y otra vez incluso sin su permiso. Sin embargo, eso no significa que los estudios de cine hayan dejado de hacer necromancia digital. Y para probarlo, el mismísimo Robin Williams.

Un genio tan genIAl

Siendo honestos, por muy fan que seas de las nuevas tecnologías, tienes que admitir que hay algo siniestro en clonar la voz de una de las personas más divertidas y entrañables de la historia del cine: Robin Williams se fue demasiado pronto, sí, pero eso no significa que tengamos el derecho de traerle de vuelta para decir lo que a cualquier directivo le de la gana. De los homenajes a anunciar sopa de sobre solo hay dos pasos.

Es Zelda, su hija, la que ha hablado ahora sobre el tema en Instagram. Y no precisamente poniendo a la IA como un futuro con el que entusiasmarse: "He presenciado durante AÑOS cómo mucha gente ha querido entrenar estos modelos para crear y recrear actores que no pueden dar su consentimiento, como papá. Esto no es teórico, es muy muy real. Ya he oído a la IA usando su 'voz' para decir lo que quiera otra gente y aunque lo encuentro personalmente perturbador, las ramificaciones van mucho más allá de mis propios sentimientos".

Estas recreaciones son, cuando funcionan, un facsímil de personas mucho mejores, pero cuando no, un horrendo monstruo de Frankenstein, con trozos cosidos de las peores cosas de todo lo que esta industria es, en vez de lo que debería ser.

El SAG se sienta a hablar con los estudios hoy mismo, y este va a ser uno de los temas que esté encima de la mesa. También, por suerte, uno de aquellos en los que los estudios están dispuestos a pactar más rápido a cambio de volver al trabajo y no alargar más la agonía. De momento, y por suerte, la IA se sienta en el banquillo del cine. Veremos durante cuánto tiempo.

