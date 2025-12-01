HOY SE HABLA DE

El estudio de 'Spy x Family' y 'Ranking of Kings' tiene un nuevo anime en marcha, y pinta estupendo. Un precioso romance cargado de arte que llega en nada a Netflix

'Love Through A Prism' ha dejado ver su primer vistazo y es una preciosidad

Love Through A Prism
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3206 publicaciones de Mariló Delgado

La verdad es que Wit Studio lleva una racha de no parar, sobre todo con su trabajo en 'Spy x Family' junto a CloverWorks, pero también lleva ya una temporada bien fructífera con Netflix. Entre otras cosas se está encargando del remake 'The One Piece', pero también nos ha dejado varios animes originales para la plataforma como 'The Grimm Variations' y 'Moonrise'. 

En el amor y el arte...

La próxima parada es 'Love Through a Prism', un drama de época ambientado en el Londres de principios del siglo XX, donde llega una chica japonesa que sueña con dedicarse al arte. Lili Ichijoin entra en una prestigiosa escuela, aunque sus padres le advierten que si no se convierte en la mejor estudiante deberá regresar a casa. 

La primera piedra en su camino es Kit Church, un misterioso joven con mucho talento y su mayor competencia en clase. Aunque pronto su competitividad da pie a un romance complicado. 

Los mejores animes shojo de la última década. 11 fantásticas series con intriga, romance y magia que se pueden ver en streaming
En Espinof
Los mejores animes shojo de la última década. 11 fantásticas series con intriga, romance y magia que se pueden ver en streaming

'Love Through a Prism' llega a Netflix el próximo 15 de enero y se espera que cuente con 20 episodios. Yoko Kamio, la autora de 'Boys Over Flowers' se ha encargado de la historia original, el guión y diseño de personajes. Kazuto Nakazawa, que trabajó en las secuencias de anime de 'Kill Bill: Volumen 1', dirige la serie para Wit Studio. 

Love Through A Prism Poster

Ya este primer avance de 'Love Through a Prism' tiene una pinta encantadora y promete una calidad buenísima en cuanto a animación. Ahora, esperemos que Netflix la trate con cariño y no la sepulte sin demasiada publicidad, como pasó hace unos meses con 'Moonrise' y otros animes que quedan sepultados dentro del catálogo de la plataforma con su peculiar estrategia de estrenos.

En Espinof | 'Utena', 'Fruits Basket', 'Banana Fish', y mucho más. Los mejores shojos de la historia y dónde se pueden ver en streaming

En Espinof | Las mejores series de anime de 2025... hasta ahora

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios