El estudio de 'Spy x Family' y 'Ranking of Kings' tiene un nuevo anime en marcha, y pinta estupendo. Un precioso romance cargado de arte que llega en nada a Netflix

La verdad es que Wit Studio lleva una racha de no parar, sobre todo con su trabajo en 'Spy x Family' junto a CloverWorks, pero también lleva ya una temporada bien fructífera con Netflix. Entre otras cosas se está encargando del remake 'The One Piece', pero también nos ha dejado varios animes originales para la plataforma como 'The Grimm Variations' y 'Moonrise'.

En el amor y el arte...

La próxima parada es 'Love Through a Prism', un drama de época ambientado en el Londres de principios del siglo XX, donde llega una chica japonesa que sueña con dedicarse al arte. Lili Ichijoin entra en una prestigiosa escuela, aunque sus padres le advierten que si no se convierte en la mejor estudiante deberá regresar a casa.

La primera piedra en su camino es Kit Church, un misterioso joven con mucho talento y su mayor competencia en clase. Aunque pronto su competitividad da pie a un romance complicado.

'Love Through a Prism' llega a Netflix el próximo 15 de enero y se espera que cuente con 20 episodios. Yoko Kamio, la autora de 'Boys Over Flowers' se ha encargado de la historia original, el guión y diseño de personajes. Kazuto Nakazawa, que trabajó en las secuencias de anime de 'Kill Bill: Volumen 1', dirige la serie para Wit Studio.

Ya este primer avance de 'Love Through a Prism' tiene una pinta encantadora y promete una calidad buenísima en cuanto a animación. Ahora, esperemos que Netflix la trate con cariño y no la sepulte sin demasiada publicidad, como pasó hace unos meses con 'Moonrise' y otros animes que quedan sepultados dentro del catálogo de la plataforma con su peculiar estrategia de estrenos.

