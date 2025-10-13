La secuela de 'Trigun Stampede' desvela un espectacular tráiler y confirma el regreso de Vash para mucho antes de lo que esperábamos

Tenía mucho en su contra, especialmente porque la 'Trigun' es una serie de culto que muchos recordamos con un cariño tremendo. Pero tras una primera temporada de aúpa 'Trigun Stampede' cambió la opinión de los fans para bien y nos dejó con ganas de más.

La secuela, 'Trigun Stargaze' no tardó demasiado en anunciarse. Pero lo cierto es que desde Studio ORANGE han estado bastante ocupados con 'Beastars' y nos han tenido esperando unos cuantos años esperando el regreso definitivo de Vash.

La mitad que nos queda

A la historia de Vash Estampida todavía le quedan unos cuantos capítulos por delante, y ahora sabemos que 'Trigun Stargaze' va a arrancar un poquito antes de lo que esperábamos. Porque aunque ya se había dejado caer su estreno para el año que viene ahora se ha confirmado que el anime llegará en enero de 2026.

Durante la Comic Con de Nueva York se ha dejado ver un nuevo tráiler con el que ORANGE se ha lucido de lo lindo para este "último capítulo" de 'Trigun'. Además, para los fans de la original que la echaron de menos, parece que Milly Thompson ya se va a dejar ver completamente en esta segunda temporada del anime.

También sabemos que Crunchyroll se encargará de distribuir 'Trigun Stargaze' en simulcast según se estrenan los nuevos episodios en Japón, y tenemos un nuevo poster promocional con toda la panda al completo.

Ahora queda ver si esta segunda temporada termina de adaptar el manga de Yasuhiro Nightow para dar un final fiel y apropiado a la historia de Vash.

