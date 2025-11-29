Cuando falleció este emblemático actor de los noventa, sus fans hicieron lo impensable: un tributo recorriendo carreteras y escribiendo sus iniciales en el mapa

Hay personas cuyo legado se mide en mítines, discursos o estrenos. Pero también hay quienes logran dejar huella con gestos inesperados, que se sienten más en viento, carreteras y radares que en alfombras rojas, y cuando su figura desaparece, ese tipo de huella suele dejarse notar de maneras peculiares.

Tras la muerte de Bill Paxton en 2017, la comunidad de cazadores de tormentas de Estados Unidos decidió rendirle un homenaje que descoloca lo habitual: utilizaron sus GPS para escribir sus iniciales sobre el mapa de lo que se conoce como Tornado Alley, la zona más proclive a tornados, cruzando varios estados.

Este gesto colectivo, casi poético, convierte la geografía en una firma viva para quien inspiró a muchos a mirar al cielo con emoción. No fue un guiño de postureo, sino un acto simbólico cargado de significado. Paxton interpretó en la película 'Twister' a un cazador de tormentas, un papel que motivó a cientos de aspirantes a meteorólogos y aventureros a lanzarse a la carretera armados con radares, pasión y ganas de perseguir tormentas reales.

Ante la noticia de su muerte, esa misma comunidad (profesional y amateur) se coordinó para dejar su marca digital demuestra que aquello no era solo cine: fue una chispa que encendió una pasión.

Así, en vez de flores o epitafios, Bill Paxton recibió un homenaje que solo quienes entienden de cielos salvajes pueden valorar: un tributo dibujado sobre los Estados Unidos, un trazado colectivo digno de su legado en el cine.

Fotos de movieweb.com | Variety

