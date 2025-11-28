'Fast & Furious 7' revela su auténtico final antes de la muerte de Paul Walker, y habría cambiado la saga por completo

Cuando Paul Walker murió en 2013, sumió al mundo del cine en una profunda tristeza, sí, pero particularmente convirtió la producción de 'Fast & Furious 7' en una absoluta locura: el guion ya estaba escrito, el rodaje a medias y todos confiaban en que Brian O'Conner, su personaje, se pusiera tras el volante una vez más. Al final, decidieron seguir adelante y hacerle un bonito homenaje, pero... ¿Cómo hubiera sido todo si hubiera seguido vivo?

Más rápido y furioso que nunca

Aunque en 2017 el guionista, Chris Morgan, ya dio una explicación del final que tenía en mente, ahora ha sido un libro, 'Welcome to the family', el que ha indagado en las escenas que Walker no pudo grabar y que podemos leer en Comic Book Movie.

Originalmente, 'Fast & Furious 7' terminaba con todo el grupo de vuelta en Neptune's Net, el sitio de comida marisco de Malibú donde Brian y Dom habían entablado amistad en la primera película, celebrando el éxito al recuperar del MacGuffin, El Ojo de Dios, que perseguía el villano interpretado por Jason Statham, Deckard Shaw.

Pero en lugar de devolver el dispositivo al misterioso agente del gobierno Señor Don Nadie (Kurt Russell), que acababa de otorgar al equipo una mención honorífica del Congreso, Dom aplasta el Ojo de Dios con su bota, diciendo que era demasiado poderoso para que lo poseyera una sola persona. A continuación, el equipo se lanza a toda velocidad por la PCH, con Dom sonriendo mientras arruga la condecoración y la tira por la ventana, mientras la banda sonora se intensifica y aparecen los créditos finales.



Anteriormente solo sabíamos que se convertirían de nuevo en forajidos, pero no con este nivel de descripción. Al final, como no pudieron llegar a rodar estas escenas, nos quedamos con ese final en el que Brian y Dominic conducían uno al lado del otro y acababan separándose al ritmo de 'See You Again', de Wiz Khalifa y Charlie Puth. De hecho, el Ojo de Dios volvió a la saga más adelante y fue una pieza clave de 'Fast & Furious X'.

Pese (o precisamente debido a) la muerte de Walker, 'Fast & Furious 7' es todavía la película más taquillera de la saga, con más de 1500 millones acumulados en taquilla. ¿La superará 'Fast & Furious X2' en su despedida final del público? ¿Honrará una vez más la memoria del actor? Lo sabremos muy pronto.

