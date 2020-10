'Sherlock Holmes': Robert Downey Jr. quiere construir un universo similar al de Marvel con los personajes de Arthur Conan Doyle

Robert Downey Jr. ha estado muy ocupado durante más de una década dando vida a Iron Man en el MCU, pero ahora está libre y ya piensa en construir un universo similar con la franquicia de 'Sherlock Holmes' que él mismo protagoniza junto a Jude Law.

El actor ha incidido en esa idea durante su paso por el Fast Company Innovation Festival, donde ha comentando lo siguiente sobre expandir el universo del mítico detective creado por Arthur Conan Doyle a través e 'Sherlock Holmes 3':

En este punto, creemos que no hay ningún universo de misterio construido en ningún sitio y creo que Conan Doyle es la voz definitiva en la materia a día de hoy. Me pregunto por qué hacer una tercera película si no vas a hacer spin-offs de algunos hallazgos de diversidad y otros tiempos y elementos.

Su esposa Susan acompañó al protagonista de 'Las aventuras del Doctor Dolittle' y apuntó a la posibilidad de hacer spin-offs de personajes de esa tercera entrega para ver qué podían ofrecer al panorama televisivo actual, fijándose sobre todo en HBO y HBO Max. Además, ha calificado tantos de años de colaboración con Marvel como "una clase magistral" para entender cómo construir algo así

Recordemos que el actor ya vio vida al personaje en 'Sherlock Holmes' y 'Sherlock Holmes: Juego de sombras', pero también que ya han pasado nueve años desde el estreno de esta última y quizá esté valorando en exceso las posibilidades comerciales del personaje...

Además, no es del todo cierto que no haya en marcha universos de ese tipo, pues este mismo año volveremos a ver a Kenneth Branagh transformado en Hércules Poirot en 'Muerte en el Nilo' y raro sería que Netflix no apueste a lo grande por convertir a 'Enola Holmes' en una franquicia tras la gran acogida de la primera aventura liderada por Millie Bobby Brown.