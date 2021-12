Verónica Forqué muere a los 66 años: adiós a una de las actrices más emblemáticas del cine español

Nos llega una noticia terrible. La actriz Verónica Forqué ha sido hallada muerta en su casa de Madrid a los 66 años de edad. De momento no es oficial la causa del fallecimiento pero se apunta a un posible suicidio.

Nacida en 1955, hija del director y productor José María Forqué, ha sido una de las actrices más célebres y emblemáticas del cine español, siendo recordada en especial por su faceta cómica. Debutó en 1972 de la mano del director Jaime de Armiñán, en 'Mi querida señorita', y aunque su trabajo más reciente fue participar en el reality 'MasterChef Celebrity', que abandonó por salud ("Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo: necesitas parar"), lo cierto es que tiene varios largometrajes pendientes de estreno.

La última aparición de Verónica Forqué fue en MasterChef.



“Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar”



DEP Verónica Forqué🙏🏽🕊✨

pic.twitter.com/fYFflyGlPV — 𝕁𝕒𝕧𝕚🎄🦌🎅🏽✨ (@javipgrn) December 13, 2021

El más cercano es la comedia 'A mil kilómetros de la Navidad', de Álvaro Fernández Armero, que llegará antes de que acabe el año, y ya en 2022 tendremos otra oportunidad de ver a Verónica Forqué en la gran pantalla con 'Espejo, espejo', realizada por Marc Crehuet y 'Viaje a alguna parte' , de Helena de Llanos.

"El vacío que deja en nuestras vidas y nuestro cine es irrecuperable"

Entre las películas más conocidas de Verónica Forqué están 'Kika', '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', 'La vida alegre', 'El año de las luces', 'Sé infiel y no mires con quién' o 'Bajarse al moro'. Como no podía ser de otro modo, sus compañeros y amigos en la industria están publicando mensajes en las redes sociales para manifestar su dolor por el fallecimiento y rendirle homenaje. Dejo algunos de los más destacados:

🔴 Fallece la actriz Verónica Forqué, rostro imprescindible del cine español de las últimas décadas, en cintas como Kika, Bajarse al moro o ¿Qué he hecho yo para merecer esto? pic.twitter.com/g86uBX4Obc — Academia de Cine (@Academiadecine) December 13, 2021

Hasta siempre , queridísima Verónica. https://t.co/MGL4MAPLYg — Agustín Almodóvar (@AgustinAlmo) December 13, 2021

Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera.



D.E.P. pic.twitter.com/x3KYqYDJii — Antonio Banderas (@antoniobanderas) December 13, 2021

Triste adiós a una actriz enorme: Verónica Forqué. pic.twitter.com/JfhitbWCZq — Julián López (@JulianLopez) December 13, 2021

Estoy en shock. Querida Verónica Forqué, te has ido demasiado pronto. Siempre me trataste con cariño, cercanía y amor. Esta foto es para siempre…cuanto cariño…DEP querida …qué pena…! pic.twitter.com/gKlNcrJoxP — Carlos Latre (@Carlos_Latre) December 13, 2021

Hallan muerta a la actriz Verónica Forqué en su casa de Madrid.



Uno de las actrices más de reconocidas del cine español.



Qué triste. DEP. https://t.co/yg3HSIZNpw — Toni Cantó (@Tonicanto1) December 13, 2021

Hallan muerta en su domicilio de Madrid a la actriz Verónica Forqué. Siempre nos quedará su trabajo, que reviviremos para siempre, siempre que queramos. Aquí, su mítica serie ‘Pepa y Pepe’ 👉 https://t.co/aQI18l8QSi #DEP pic.twitter.com/1R35OV7E2k — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) December 13, 2021

Verónica Forqué fue ganadora de cuatro Premios Goya pero lo más importante es que se ganó un lugar en el corazón de los aficionados al cine, la televisión y el teatro, donde también dejó huella. Descanse en paz.