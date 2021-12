Globos de Oro 2022: las grandes sorpresas y decepciones de las nominaciones

2021 fue el peor año en los 77 años de historia de los Globos de Oro por distintos escándalos de prácticas poco éticas, lo que provocó que NBC se negara a transmitir su ceremonia en 2022. Hoy la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood anunció esta mañana sus nominaciones para los Globos de Oro 2022 y, como era de esperar hay varias decepciones y sorpresas, aunque puede que ninguna tan grave como el olvido de 'Podría destruirte' el año pasado.

La ola de cambios estructurales en la organización y el boicot de la transmisión de la ceremonia no deberían influir en las decisiones artísticas y pese a que aparecen los esperados 'Ted Lasso', 'Succession', 'La asistenta', 'Only Murders in the Building' o 'Mare of Easttown' en las categorías de televisión y 'Belfast', 'Dune', 'King Richard', 'West Side Story' y 'El poder del perro' (The Power of the Dog, 2021) en cine, no puede evitarse apuntar algunas ausencias y presencias sorprendentes.

Presencias extrañas y agradables sorpresas

Algunas inclusiones han sido recibidas con entusiasmo y sorpresa como la presencia de Maggie Gyllenhaal nominada a como mejor directora por 'The Lost Daughter' y los actores Mahershala Ali y Ruth Negga nominados por 'Swan Song' y 'The Passing' respectivamente, Christine Baranski ¡por fin! está nominada por 'The Good Fight', o también Tahar Rahim, cuya ausencia intolerable por 'The Mauritanian' es finalmente recompensada por 'La serpiente'. No tan explicable es la presencia de 'Impeachment: American Crime Story' nominada a mejor serie limitada, casi una justificación por la ausencia de 8 series de Ryan Murphy como es habitual.

El contenido en idiomas extranjeros ya no parece un problema y series como 'Lupin' y 'El juego del calamar' se llevaron la mayor parte de las nominaciones televisivas de Netflix. Fueron éxitos globales pero las nominaciones para ambas series en la categoría Mejor serie de TV, enfrentandose a 'Succession', 'The Morning Show' sorprenden porque había mejores candidatos, pero es que han nominado también a los actores Omar Sy, Lee. Jung-jae y O Yeong-su en la misma categoría.

Dentro de esa categoría tampoco tiene mucho sentido que aparezca 'Pose', cuando su tercera temporada ha sido criticadas hasta por sus fans, pero al ser el cierre de la serie igual se buscaba premiar todo el recorrido. Algo parecido pasa con las nominaciones para 'The Morning Show' de Apple TV +. que parece aparecer por inercia y por sus estrellas, pero está muy lejos de las grandes series del año incluso de Apple, y hablando de la plataforma, nadie se explica qué hace ahí 'CODA' mientras hay algunas omisiones que pasamos a repasar.

Omisiones de cine

Probablemente pocos se acordarán de 'Cyrano' dentro de unos años, pero la nula presencia de 'El caballero verde'**, o su director, David Lowery**, como mínimo es bastante desalentador en este en el que vivimos. También escama el olvido a 'Nightmare Alley', el drama noir de Guillermo del Toro, protagonizado por Bradley Cooper y Cate Blanchett, o 'The Tragedy of Macbeth' de Joel Coen.

Aunque se haya llevado nominación, tenemos a 'Being the Ricardos' o 'Spencer sin alguna de las grandes, ni siquiera en guion. Pero lo que no se explica es la ausencia en animación de la prodigiosa 'Los Mitchell contra las máquinas', especialmente con la presencia abusiva de dos de Disney (más Luca de Pixar), que debería rechinar cuando una de ellas es la pasable 'Raya y el ultimo dragón'.

Omisiones de actores

Selena Gomez no ha entrado en la nominación en la categoría de Mejor Actriz en categoría de Comedia de TV por su gran trabajo en 'Only Murders in the Building', algo que no sería tan dramático si no hubieran nominado a sus dos coprotagonistas, con quienes hace un trío indivisible. Algo parecido ha pasado con Rita Moreno en 'West Side Story', que podría ganar un Oscar, pero no opta al Globo de Oro por su papel de Valentina mientras el reparto joven si se ha tenido en cuenta. También sorprende que Meryl Streep no esté por 'No mires arriba' mientras que Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio han recibido una nominación. Parece que solo puede ganar cuando no hace un papel divertido.

Omisiones en televisión

Resulta sintomático que el terror haya entrado a lo grande en los Critics Choice Awards con 5 nominaciones para la sublime 'EVIL', incluyendo Mejor Serie, dos a mejores actores principales y dos de reparto, pero en los Globos no se acuerden para nada del matrimonio King, que han triunfado este año también con 'The Bite' y siguen siendo los guionistas más ingeniosos de la actualidad.

Los Critic Choice también cedieron 3 nominaciones importantes para 'Midnight Mass' incluyendo Mejor Serie limitada, Mejor Actor para Hamish Linklater y de reparto para Zack Gilford. Que Linklater y Samantha Sloyan no estén entre los mejores actores rasca, pero ni una mención a la miniserie frente a 'Impeachment' o 'Dopesick' resulta tan ridículo como la ausencia total de 'Para toda la humanidad' en ninguna categoría o 'Lo que hacemos en las sombras' ignorada año tras año completamente en comedia. Pero la producción sigue siendo tan voluminosa que es normal que incluso olviden que o se den cuenta de la existencia de algunas series.