"Creo que la vida son un montón de eventos aleatorios a los que tú tienes que encontrar sentido". Anders Thomas Jensen ('Jinetes de la justicia')

Por fin llega a nuestras pantallas una de las grandes películas del año (y mi favorita con mucho). 'Jinetes de la justicia' es una extraordinaria comedia negra muy humana llena de malentendidos, dolor y venganza. Y muchas risas, claro. Aprovechamos la ocasión para charlar un rato con su director, el inabarcable Anders Thomas Jensen.

Ellos son la justicia

Está claro: los thrillers de venganza nos gustan. Nos provocan unas sensaciones que solo la ficción puede proporcionar y nos ayudan a través de su poder catártico para sobrellevar temas pendientes que duelen. 'Jinetes de la justicia', la nueva película del indispensable Anders Thomas Jensen, ofrece todo eso y mucho, muchísimo más. El director de 'Men & Chicken' nos responde desde su casa.

Kiko Vega (KV): ¿Está más ciega la venganza que la justicia?

Anders Thomas Jensen (ATJ): Hum, qué pregunta tan delicada. Creo que a veces la venganza puede ayudarte a curar esa herida. Pero creo que debes tener mucho cuidado si la llevas a cabo y hacerla bien. El problema con la venganza es que tienes que estar seguro al 100% de que no te has equivocado de gente, de objetivo.

KV: Todos tus trabajos tienen aires de fábula, pero 'Jinetes de la justicia' también es un gran cuento de navidad. ¿Te imaginas tu película en las televisiones del futuro el día de navidad?

ATJ: ¡Claro! A ver, la verdad es que nunca lo imaginé mientras rodábamos la película, pero todo el mundo me lo está diciendo. Todos me dicen "¡es una peli de navidad! Nunca lo pensé, aunque no te lo creas. Únicamente elegí situarla en navidad porque es el momento perfecto, en el que te reúnes con la familia, y en realidad es una parte muy, muy pequeña de la película. Creo que solo necesitas un mínimo de navidad en tu película para que se considere como tal. Pero acepto completamente que lo sea. Así que, sí, por qué no.

KV: Hay una continua evolución en tus trabajos y creo que has logrado tu peli más redonda y la más accesible sin dejar de ser 100% personal. ¿Querías acercar tu trabajo a un mayor número de espectadores?

ATJ: Creo que eso es algo completamente subconsciente. No me siento y pienso en hacer algo así. Creo que después de 'Men & Chicken' pensé que tal vez no estaba haciendo algo accesible para todos los públicos, que a un público normal le parecería demasiado raro. Eso me hizo pensar en el resto de espectadores, especialmente en Estados Unidos, porque veía las reacciones en los pases. Creo que de manera totalmente subconsciente pensé que debería contar historias para el mayor número de público, que todos la disfrutasen por igual. Si haces películas muy "marcianas" perderás a muchos espectadores. Pero 'Jinetes de la justicia' solo necesitaba un poco más de realismo para ser así. Creo que he conseguido un buen equilibrio entre un drama social más realista y mis historias habituales. Llegó de manera natural.

KV: Llevas muchos años con estos actores, imagino que cuando escribes estos personajes lo haces pensando directamente en ellos.

ATJ: Absolutamente. Ellos siempre están en mente. A lo mejor resulta que no están siempre disponibles, o tienes que intercambiarlos, pero en este caso los personajes de Mads Mikkelsen y Nikolaj Lie Kaas eran completamente suyos.

KV: Parece que volverás a trabajar con Nikolaj Arcel, supongo que la experiencia de no afrontar una historia tú solo ha sido positiva.

ATJ: Sí, hicimos un montón de cosas juntos con la puesta en escena, y lo haremos en la próxima película. La idea original iba de un programa de televisión sobre un hombre que volvía a casa, pero el guión lo escribí luego en solitario, así que a pesar de sacar la idea juntos es prácticamente el mismo proceso que en mis películas anteriores. En realidad solo hablamos juntos sobre la idea inicial para la historia.

KV: ¿Eres un hombre de estadísticas o de fe?

ATJ: Creo que la vida son un montón de eventos aleatorios a los que tú tienes que encontrar sentido. No creo en nada. Bueno, sí. Creo que todo es muy aleatorio. No sé si eso es bueno o malo, la verdad.

KV: Una de las cosas más sorprendentes de la película es cómo filmas las secuencias de acción. ¿Eres fan del género?

ATJ: Me encantan las buenas películas de acción, ¡a quién no! Adoro las viejas películas de John Woo y me encanta 'Jungla de cristal', que la nombro ahora porque también es una película navideña. Pero son duras de hacer. Mi idea aquí era seguir muy de cerca al personaje de Mads, que la cámara estuviera encima suyo en todo momento.

KV: ¿Qué puedes decirme de tu próximo proyecto como director?

ATJ: En realidad no puedo decirte nada porque tendría que matarte después. Estoy trabajando en algo que creo que será más loca que esta. Sí, creo que volveré a hacer algo un poco más oscuro y extraño. Pero aún es demasiado pronto.