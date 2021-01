Netflix presenta sus películas más esperadas de 2021 con un vídeo repleto de estrellas que promete nuevos estrenos cada semana

Hace ya unos días que dimos la bienvenida a 2021, pero en Netflix han querido esperar hasta ahora para lanzar un avance de las películas más potentes que va a estrenar a lo largo de este año. Para la ocasión han contado con la participación de infinidad de estrellas de Hollywood y pequeños fragmentos de las obras en cuestión.

Con Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson, trío al que veremos en la muy esperada 'Red Notice', como maestros de ceremonias, se da inicio a un adelanto que repasa brevemente todas las grandes novedades cinematográficas de 2021, empezando por 'The Harder They Fall', western protagonizado por Regina King, Zazie Beetz, LaKeith Stanfield e Idris Elba.

El vídeo también nos permite echar un primer vistazo a 'Don't Look Up', la película con el reparto más asombroso del año, ya que en el mismo figuran intérpretes de la talla de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill o Timothée Chalamet. Y eso solamente mencionando un puñado de los actores que tendrá a su disposición Adam McKay.

Además, 'Thunder Force', inesperada cinta de superhéroes con Melissa McCarthy y Octavia Spencer, las primeras películas dirigidas por Halle Berry y Lin Manuel Miranda, las últimas entregas de 'Mi primer beso' y 'A todos los chicos', 'The Woman in the Window', thriller liderado por Amy Adams, 'Escape from Spiderhead', nuevo vehículo para el lucimiento de Chris Hemsworth, o 'Ejército de los muertos', el ansiado regreso al cine zombi de Zack Snyder.

El vídeo está repleto de pequeños adelantos que están por venir en un año en el que Netflix promete nuevas películas todas las semanas. No todas serán buenas, pero sí que tenemos aseguradas buenas dosis de diversión a lo largo de 2021.