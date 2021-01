Primeras imágenes de 'Army of the Dead': Zack Snyder promete "puro caos zombi" en su esperada película para Netflix

Zack Snyder parece más ocupado últimamente con su montaje de 'Liga de la Justicia' que cualquier otra, pero en 2021 va a estrenar otro largometraje completamente original del que llevábamos un tiempo sin noticias. Se titula 'Army of the Dead' y al fin tenemos las primeras imágenes de esta película de zombis para Netflix.

Recordemos que Netflix debutó en la dirección con 'Amanecer de los muertos', una estupenda cinta de zombis que aún hoy es su mejor trabajo para quien esto escribe. El propio Snyder recuerda en unas declaraciones concedidas a EW que la idea para 'Army of the Dead' se le ocurrió poco después, pero que en Warner "no querían gastar tanto dinero en una película de zombis, o simplemente no se lo tomaban en serio. Yo siempre estaba en plan "chicaos, esto es más que una película de zombies", pero se diluyó".

La cosa cambió cuando Snyder comentó la idea a Netflix, donde le dijeron que estarían encantados de hacerla realidad. Tanto es así que además de la película también veremos en la plataforma una precuela animada que contará el origen de la plaga que provoca el alzamiento de los muertos. Lo que sabemos ya es que todo procede de una base militar de Nevada, lo que lleva a que los zombis arrasen rápidamente Las Vegas, dejando allí grandes cantidades de dinero sin dueño y Snyder promete lo siguiente sobre lo que nos espera:

Es desatada, una película de zombis y atracos extrema, una genial mezcla de géneros. De eso esperarías puro caos zombi y lo vas a tener, al 100%. Pero también vas a tener a estos estupendos personajes en un viaje fantástico. Va a sorprender a la gente que haya tanta calidez y emoción real con estos personajes.

El reparto de la película está liderado por Dave Bautista, quien desvela que rechazó volver a colaborar con James Gunn en 'The Suicide Squad' para poder participar en 'Army of the Dead', Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Matthias Schweighöfer y Tig Notaro. Este último tuvo que grabar sus escenas cuando el rodaje había concluido para sustituir así a Chris D'Elia tras las acusaciones por acoso sexual recibidas por este último...

La mala noticia que tengo para vosotros es que por ahora se desconoce cuándo podremos ver 'Army of the Dead'. Esperemos que en Netflix no tarden mucho en poner fecha al que promete ser uno de sus grandes estrenos cinematográficos de 2021.