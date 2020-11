El nuevo tráiler de 'Justice League: The Snyder Cut' llega para "celebrar" el tercer aniversario del estreno de 'Liga de la Justicia'

Hace ya casi tres meses que pudimos ver el primer adelanto de 'Justice League: The Snyder Cut', pero la versión oficial del mismo desapareció de la red poco después por un tema de derechos musicales. En lugar de verlo como un problema, Snyder ha aprovechado para remontar el tráiler y lanzar una versión en blanco y negro en una fecha muy señalada para la película.

Y es que la versión de 'Liga de la Justicia' firmada por Joss Whedon llegó a los cines el 17 de noviembre de 2017 y muchos del DCEU comenzaron su cruzada para conseguir ver el Snyder Cut en esa misma fecha. Ya solamente queda un poco más de paciencia para conseguirlo y este tráiler es un buen recordatorio, porque obviamente Snyder no quería celebrar ese aniversario...

Siendo justos, el tráiler incluye pocas novedades respecto a la primera versión más allá de la curiosidad de estar en blanco y negro, acercándose así a la visión ideal de la película que tiene Snyder, quien además ha lanzado un vistazo mucho más claro a un Steppenwolf muy diferente al que vimos en la cinta de Whedon.

Steppenwolf’s glow up, way more intimidating 🥰 pic.twitter.com/B8eUUdheeE