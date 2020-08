El espectacular tráiler de 'Justice League: The Snyder Cut' invita a soñar con la versión definitiva de 'Liga de la justicia'

Para los fans del trabajo de Zack Snyder con los personajes de DC Comics para la gran pantalla, los tres años que han pasado desde que se estrenase en 2017 la versión adulterada para cines de 'Liga de la justicia' han sido poco menos que un calvario de pugnas online, teorías casi conspiranoicas y amasijos de nervios ante la simple idea de que el conocido como Snyder Cut pudiese ser real.

Hoy, poco después de que muchos celebrásemos con especial alegría el anuncio de que Warner estrenaría en 2021 el largometraje del supergrupo tal y como fue concebido en la plataforma de streaming HBO Max, y sin necesidad de esperar al panel del DC FanDome programado para esta misma noche, ya se ha filtrado el primer tráiler —con una relación de aspecto algo extraña— de 'Justice League: The Snyder Cut'. Aquí lo tenéis para vuestro goce y disfrute.

¡Aleluya!

Más que un avance "tradicional", los poco menos de dos minutos y medio que duran el tráiler son una suerte de recopilatorio videoclipero al ritmo del Hallelujah de Leonard Cohen —que ya sonó en 'Watchmen', también del bueno de Snyder— de algunas de las escenas que podremos disfrutar en esta versión definitiva de la película. No obstante, a pesar de la ausencia voluntad narrativa del clip, ha conseguido disparar aún más si cabe mis expectativas, que ya estaban por las nubes.

Toca decir adiós a ese tratamiento del color hortera y saturado que se impuso en la obra de Joss Whedon, y dar la bienvenida a todas las subtramas y background de personajes perdidos en 2017; especialmente en lo que respecta a Flash, Aquaman, y a un Cyborg que tendrá un peso mucho mayor en la trama.

Además, hemos podido echar un primer vistazo de cerca a Darkseid, gran villano de la función, que fue sustituido íntegramente por su subordinado Steppenwolf en el montaje cinematográfico y que, de momento, está pidiendo a gritos unas cuantas horas más de render. Pero que no cunda el pánico, porque aún quedan muchos meses y mucha tela que cortar hasta que se estrene una 'Justice League: The Snyder Cut' que, por el momento, no defrauda a un devoto como el que suscribe.