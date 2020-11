"Mi versión ideal de ‘Liga de la Justicia’ es para IMAX y en blanco y negro”. Zack Snyder explica su visión de la película de DC que está remontando

¡Que no pase ni un sólo día sin que Zack Snyder continúe pisando el acelerador del tren del hype con su 'Justice League: The Snyder Cut'! Después de caldear su estreno de cara a 2021 con el anuncio del rodaje de escenas adicionales, con fichajes como el de Joe Manganiello y con un primer vistazo a su Detective Marciano, el director ha vuelto a la carga con una entrevista que no tiene desperdicio.

La charla que Snyder mantuvo con The Film Junkee ha dejado un buen puñado de novedades que abarcan desde el peculiar plan original para lanzar 'Liga de la justicia' hasta la estructura de la película, pasando por el formato soñado para la puesta de largo del que podría ser su proyecto más ambicioso y ansiado hasta la fecha.

Pero antes de entrar en materia, aquí tenéis esta nueva imagen del Snyder Cut, publicada por Ray Fisher en su cuenta de Twitter, en la que podemos ver a su Cyborg y a Flash echando un vistazo a un holograma de una Caja Madre.

Dos películas de dos horas

Antes comentaba que uno de los temas abordados en la entrevista fue el plan original de Zack Snyder para su 'Liga de la justicia', que consistía en un estreno dividido en una 'Parte 1' y una 'Parte 2'. Desgraciadamente, esto se torció cuando el estudio decidió reducir todo a un largometraje de dos horas al comienzo del rodaje.

"El estudio había visto el montaje del director, pero incluso el montaje del director de la película era más corto que mi versión. Sí, este es mi montaje de la película, pero hubo un corte que creé y dije, 'Esto es demasiado para el estudio'. La orden era, 'Haz la película de dos horas'. No podía enseñarles una versión de cuatro horas, así que tuve esta idea; 'Oh, tal vez podría dividirla en dos mitades, y convertirla en dos películas de dos horas'. Mi primera idea fue proyectar dos horas, después tener un descanso de un mes, y después estrenar las otras dos horas".

Cuatro partes, seis capítulos.

La estructura de 'Liga de la justicia' también hubiese sido muy diferente a lo que vimos en nuestros cines de cabecera el pasado 2017. El Snyder Cut desembarcará en HBO Max bajo la forma de una miniserie de cuatro partes, pero esta estará, a su vez, dividida en seis capítulos diferentes.

"La cosa que creo que es interesante de la película es que el modo en que estructuré el corte fue en seis capítulos. Siempre existió este concepto capitular, donde la primera parte dice 'Parte 1' y tienes ese pequeño fragmento, 'Parte 2', y tienes otra sección... Y después un epílogo. Así que la estructura de la película siempre se prestó a esto".

Trayendo de vuelta al Joker

Uno de los grandes bombazos que el Snyder Cut ha traído bajo el brazo ha sido el regreso de Jared Leto como el Príncipe payaso del crimen. Así ha explicado Snyder cómo se urdió.

"Para mi, en mi mundo, si el Joker iba a hacer acto de presencia, tenía que ser el Joker de Jared Leto... Tenía esta idea para una escena. Tenía una versión de esta escena que escribí hace unos tres años. Algo diferente, pero muy similar. Pero entonces, por alguna razón, por muchas razones, no la hice. Después, estaba hablando con [su mujer y productora] Debbie, y estaba en plan, 'Tengo que hacer esto... ¿Crees que sería posible? ¿Estoy loco? ¿Debería llamarle?'. Así que le llamé... y fue una conversación muy guay. Cuando le expliqué la idea, sentí que se enganchó al 'por qué' de ella, porque hay un gran 'por qué'. Y, literalmente, m dijo, 'Hablaremos más'. Seguí llamándole, hablamos una temporada y aceptó hacerlo. Fue una gran experiencia trabajar con él".

Gran formato monocromático

Para terminar, el bueno de Zack comentó cuál es el formato ideal para proyectar 'Justice League: The Snyder Cut'; nada menos que en una sala IMAX y, atención, en blanco y negro.

"Mi versión ideal de la película es la versión para IMAX en blanco y negro. Eso, para mi, es la experiencia más centrada en los fans, más pura y más 'Liga de la justicia'. Porque así es como viví con la película durante dos años, en blanco y negro... Steph y yo creamos una versión en blanco y negro del tráiler. Así que la primera versión del tráiler que voy a sacar, será la versión en blanco y negro".

Como digo siempre que hablo de este proyecto, la espera hasta su estreno se está haciendo eterna para los devotos del director y de su trabajo para DC y Warner. Pero ojo, porque esta podría hacerse algo más llevadera con un nuevo tráiler que podría llegar esta misma semana. Estaremos pendientes de cualquier novedad al respecto.