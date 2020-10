Jared Leto volverá a interpretar al Joker en 'Justice League: The Snyder Cut', la versión de 'Liga de la justicia' para HBO Max

A finales del pasado mes de septiembre supimos que el bueno de Zack Snyder volvería al set de rodaje con un presupuesto adicional de unos 70 millones de dólares bajo el brazo para filmar nuevas escenas para el 'Snyder Cut'; su versión definitiva de la malograda 'Liga de la justicia' que llegó a cines en 2017 después de ser alterada por Joss Whedon y el equipo creativo de la división cinematográfica de DC.

Esto, a pesar de que el director afirmase en su momento que sólo utilizaría materiales descartados, era algo que cabía esperar para un proyecto tan ambicioso. Lo que sí que nos ha pillado con la guardia baja es el hecho de que Jared Leto haya pasado por este proceso de fotografía adicional cuatro años después de que diese vida al infame Joker en la 'Escuadrón suicida' de 2016, dirigida por David Ayer.

Según The Hollywood Reporter, que han dado la información en exclusiva, además de Leto, Ben Affleck, Henry Cavill Ray Fisher y Gal Gadot —Batman, Superman, Cyborg y Wonder Woman respectivamente—, Amber Heard también se ha unido al rodaje para interpretar a Mera. Eso sí; no se descarta que haya más actores y actrices involucrados en estas nuevas escenas.

Movimientos en la producción

Las novedades sobre 'Justice League: The Snyder Cut' no se limitan al terreno de la interpretación, ya que el departamento de producción también está experimentando cambios. Según las fuentes de THR, Jon Berg y Geoff Johns, antiguos ejecutivos del estudio que supervisaron los reshoots rodados por Joss Whedon para la versión para cines de 'Liga de la justicia', no recibirán crédito como productores en el Snyder Cut. Su intención sería eliminar sus nombres del nuevo montaje ya que no han trabajado en él, y ya no están vinculados con el estudio.

Sea como fuere, 'Justice League: The Snyder Cut' llegará a la plataforma de streaming HBO Max a lo largo de 2021 bajo la forma de una miniserie de cuatro episodios de una hora, y cada vez parece más claro que, tal y como dijo su máximo responsable, nos ofrecerá una experiencia completamente nueva.