'Liga de la Justicia': el Snyder Cut también rescatará al Deathstroke de Joe Manganiello

Según Collider, Joe Manganiello parece regresar como Deathstroke para 'La Liga de la Justicia' de Zack Snyder. Ya hemos sabido que se están realizando nuevas tomas, con Ben Affleck, Ray Fisher y Amber Heard de regreso como Batman, Cyborg y Mera, y Jared Leto como Joker.

Aunque los representantes de HBO Max no confirman el regreso de Manganiello, Collider recibió una foto del actor en Twitch esta semana, y parece lucir un corte de pelo corto y rubio, el look característico de su Deathstroke. Los agentes del actor no respondieron a una solicitud de comentarios.

Lex Luthor (Jesse Eisenberg) se mostró junto a Deathstroke en la escena postcréditos de 'La liga de la justicia', para crear su propio equipo, 'Legion of Doom', en uno de los arcos perdidos del desastroso universo DC. Se esperaba que el actor tuviera más protagonismo en 'JL' y aunque no hay detalles, Collider en realidad tuvo la oportunidad de hablar con Manganiello recientemente, y cuando se le pidió que abordara un posible regreso como Deathstroke, el actor dijo:

"Si yo fuera parte de ello, no sería mi papel el anunciarlo, sino de Zack. Entonces, si eso está pasando o no, esa es una respuesta que está por debajo de mi nivel de NDA, o como quieras llamarlo".

Snyder tiene mucho tiempo que rellenar con subtramas, ya que su versión de 'La liga de la Justicia' se dividirá en una miniserie de 4 horas para HBO Max. Los 70 millones adicionales para realizarla son suficientes para una nueva película pero lo que está claro es que el material perdido de esa escena post-créditos, inicialmente más larga, puede que tenga mayor protagonismo.