"Liberad el Snyder Cut". Todo lo que sabemos sobre el montaje de 'Liga de la Justicia' que los fans de DC están exigiendo ver

Para alguien como un servidor, que —abro el escudo antimisiles— disfrutó como un loco las fantásticas aproximaciones de Zack Snyder a las icónicas figuras de la maravilla de Metrópolis y el caballero oscuro en 'El hombre de acero' y 'Batman v Superman', el sindiós que terminó siendo la abominable 'Liga de la justicia' fue una puñalada en las costillas. De esas que, además de clavarse, se retuercen antes de salir.

Recordemos que el primer largometraje conjunto del supergrupo de Detective Comics acabó convertido en una suerte de monstruo de Frankenstein tras la salida de Snyder del proyecto —más tarde sabríamos que debido a devastadores motivos personales— y la fallida entrada como director suplente de Joss Whedon quien, impulsado por Warner, tiró por tierra gran parte lo firmado por el autor original —y también por el sustituto— moldeando un terrible montaje final cargado de humor de baratillo, secuencias de acción descafeinadas y un tono sin pies ni cabeza.

Eso sí, donde hubo decepción, ha terminado aflorando la esperanza bajo el nombre de "Snyder Cut": una suerte de versión alternativa a la que terminó llegando a nuestros cines que recogería la visión original del bueno de Zack y cuya existencia se ha puesto en entredicho en numerosas ocasiones, convirtiéndose poco menos que en una leyenda urbana hollywoodiense.

Pero cuando la todo volvía a parecer perdido tras numerosos rumores y desmentidos, y pese a la insistencia de movimientos tuiteros como ReleaseTheSnyderCut, una publicación de Jason Momoa en Instagram ha vuelto a disparar las alarmas; porque el actor que ha dado vida al Aquaman más badass soltó una bomba para terminar su post después de dar amor a su amigo Zack: "El Snyder Cut es la osssssstiiiiiaaaaaaaa".

¿Quiere decir esto que el Snyder Cut es real? ¿Llegaremos a verlo algún día? ¿Lo editará Warner antes de que algún fan intente prender fuego a sus oficinas mientras oculta su identidad con una careta de Batman comprada en Aliexpress? Intentemos dar respuesta a estas preguntas y recapitulemos todo lo que sabemos hasta el momento del sueño húmedo del fandom de DC.

¿Qué sabemos del Snyder Cut?

Según ha trascendido en diversas informaciones que circulan por la red de redes, la duración del Snyder Cut de 'Liga de la justicia' estaría en torno a las tres horas y media —90 minutos más que el corte oficial—, y respetaría en buena parte la estructura dramática que pudimos ver en cines, con Batman y Wonder Woman reuniendo a un equipo, resucitando a Superman —con afeitado digital— y dándole su merecido a Steppenwolf. Y hasta aquí llegan las similitudes.

¿En qué se diferencian, pues, ambas versiones? Para empezar, el Snyder Cut contendría el componente de viajes en el tiempo presente en la primera versión del guión, escrito por Chris Terrio y el propio Zack Snyder, utilizando a Flash para dar una segunda oportunidad a sus compañeros después de que Cyborg fallase al separar las Cajas Madre durante el enfrentamiento final. Además, se emplearía más tiempo del metraje para añadir backstory a las nuevas incorporaciones metahumanas, incluyendo a los mencionados Flash y Cyborg, y a Aquaman.

Este corte perdido, que daría más protagonismo a secundarios como Lex Luthor, Mera o Lois Lane, también añadiría nuevos rostros al plantel del personajes, entre las que se encontrarían el mismísimo Darkseid y su seguidor Desaad; Vulko, el mentor de Aquaman interpretado por Willem Dafoe; la madre de Cyborg Elinore Stone; el científico Ryan Choi, alter ego del Átomo en los cómics; el interés amoroso de Barry Allen, Iris West; y los miembros de los Green Lantern Corps Kilogow y Tomar-Re.

Algo que, personalmente, no me agrada lo más mínimo, son las declaraciones en torno al tono del Snyder Cut que han hecho algunos ejecutivos de Warner. Estos han afirmado que el director, tras las críticas por la aspereza de 'Batman v Superman', se había esforzado en rebajar el espíritu "dark and gritty" de su contribución al Universo Extendido DC. No obstante, pese al trabajo de Snyder, en la productora continuaron sin estar satisfechos. Nunca llueve a gusto de todos, y mucho menos en la Meca del cine.

Una obra incompleta

Aunque gran parte de la información aportada hasta el momento debería ser tratada con especial cuidado, y nunca dándola como si se tratase de datos irrefutables, sí que hay algo que parece seguro: el Snyder Cut es una obra incompleta. Para que nos hagamos una idea, según un experto en VFX consultado por el medio The Telegraph, Warner debería hacer una inyección de unos 30 o 40 millones de dólares para poder completarla.

Para Brooks Barnes, del New York Times, que el Snyder Cut continúe en el limbo es una cuestión ya no sólo económica, sino también de orgullo, comentando que "ningún estudio se pondría a sí mismo en una posición en la que pareciese que ha tomado una mala decisión." A esto, el periodista añadió lo siguiente, descartando casi por completo la posibilidad de que este montaje llegue a ver la luz: "Digamos que se termina, la lanzan, le encanta a todo el mundo, 'Oh, Dios mío, esto debió haber sido la película original'. Eso pondría en riesgo puestos de trabajo en las altas esferas, ¿verdad? Y por eso, no va a ocurrir."

Por otra parte, para hacernos una mejor idea de la verdadera naturaleza actual del Snyder Cut, podemos acudir al director, guionista y gurú geek Kevin Smith, que habló —de oídas— de esta versión de 'Liga de la justicia' en en el podcast RealBlend de CinemaBlend. Allí aclaró que, según sus fuentes, gran parte del material existente tan sólo son brutos con los efectos visuales inacabados.

"Hay un Snyder Cut. Por supuesto. No es una bestia mitológica. Existe. Ahora bien, no es una película terminada ni por asomo. Snyder Cut que, repito, no he visto, pero del que he oído decir a todo el mundo que nunca fue un largometraje completo. Fue una película que la gente de producción pudo ver para rellenar los huecos. Nunca estuvo pensada para su consumo en masa."

El lanzado por Smith ha sido el último jarro de agua fría que hemos recibido los que esperábamos ver una 'Liga de la justicia' decente, y acorde a la visión que ese maestro —porque lo es— del medio audiovisual llamado Zack Snyder tuvo cuando gestó la primera etapa del Universo Extendido de DC, y no el indigesto pastiche que terminamos deglutiendo a duras penas el pasado 2017.

Como suele decirse, la esperanza es lo último que se pierde. Y para aferrarnos al último clavo ardiendo que nos queda, qué mejor que este vídeo en el que el propio Zack Snyder deja caer que la pelota está en el tejado de Warner Bros.