Warner tampoco respetó lo que Joss Whedon quería aportar a 'Liga de la Justicia'

A estas alturas resulta evidente que Warner no tiene nada claro qué hacer con sus superhéroes. Mientras Marvel arrasa en taquilla con la última película de Thor, tiene a los fans impacientes por la llegada del siguiente estreno y más o menos satisfecha a la crítica, Warner acaba de tropezar en todos los sentidos con la película más importante del Universo DC, 'Liga de la Justicia'.

Ya conocemos la historia. Warner no quería otra 'Batman v Superman' y pidió una película con más humor y una duración máxima de dos horas. Después de ver un primer montaje de Zack Snyder, el estudio pidió grabar nuevas escenas. Joss Whedon tomó el relevo (Snyder abandonó por una cuestión familiar) y Warner pudo estrenar el montaje que deseaba tras gastar 300 millones de dólares. Ahora descubrimos que no sólo alteró la visión de Snyder, el estudio tampoco respetó lo que Whedon quería aportar.

Una de las pocas alegrías de la película es el cameo de Holt McCallany, actor al que ahora vamos a recordar todos por su papel en la extraordinaria serie 'Mindhunter'. Aparece al principio de 'Liga de la Justicia' y tiene un enfrentamiento físico con Batman, que lo usa para atrapar a un parademonio. Whedon rodó este material y McCallany ha revelado que la intención es que fuera una secuencia divertida, lo cual explica el desastroso resultado:

"Me encanta Joss Whedon. Mi escena con Batman fue concebida originalmente como una escena cómica. Así es como la escribió Joss y así es como la rodamos. Pensé que salió genial, pero el estudio opinó que sería un error arrancar la película con una escena completamente cómica, así que la reeditaron un poco. Me decepcionó, pero cuando llegué a casa encontré una botella de mi champán favorito y una nota de Joss que decía: 'Por las batallas perdidas. Con gratitud, Joss'. No puedo decirte cuánto significó para mí que dedicara tiempo a escribirme. Joss Whedon tiene mucha clase. Enmarqué la carta. Fue divertido luchar contra Batman, a pesar de perder. En algunas tomas, mi personaje consigue devolver algunos golpes pero sin éxito. Tengo mi propio estilo de lucha basado en técnicas que he aprendido durante muchos años de boxeo y trabajo en el cine, y pude usarlo aquí. En este caso, es una pelea contra un superhéroe, así que es más duro. Batman puede hacer un montón de cosas que otros tíos no pueden. Fue una gran experiencia, y una escena divertida de rodar. Fue muy fácil trabajar con Ben Affleck, lo resolvimos en sólo unas pocas tomas.

Es una lástima que no podamos ver lo que hicieron. En su lugar tenemos una escena de acción mal montada (tan caótica como casi todo lo demás) y absurda, donde el tipo al que Batman está pegando y supuestamente desea atrapar, no sólo no huye cuando la tiene la ocasión sino que se permite el lujo de hacer un comentario sobre la ausencia de Superman. Comentario que Batman recibe como si estuviera hablando con alguien que conoce. Un absoluto disparate.

Y lo más alucinante: contratan a Whedon para que aporte humor pero luego transforman una de sus secuencias para que parezca rodada por Snyder.

