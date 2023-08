La película que triunfa en Netflix reinventa la leyenda de 'Dragon Ball': 'El rey mono' es una trepidante aventura animada pensada más para los pequeños de la casa

Netflix se organizó los estrenos de animación para estos tres meses de verano y el último en sumarse ha sido 'El rey mono'. Esta reinvención en clave de humor de 'Viaje al oeste' saltó al top 10 de las películas más vistas de Netflix y sigue sumando visualizaciones desde su estreno.

El viaje del rey mono

Nuestro protagonista es un mono nacido de un árbol que ha crecido sin amor hasta que un día se encuentra un mágico bastón. Así pues, el autoproclamado rey mono decide lanzarse a la aventura y vencer a 100 demonios para conseguir ser inmortal.

'El rey mono' ('The Monkey King', 2023) es una película de animación original de Netflix dirigida por Anthony Stacchi ('Los Boxtrolls') y escrita por Steve Bencich y Ron J. Friedman (guionistas de 'Hermano oso'). Se trata de una coproducción entre China y EE.UU, desarrollada por Pearl Studio y producida por Stephen Chow ('Kung Fu Sion).

Cuenta en su reparto original con las voces de Jimmy O. Yang ('Crazy Rich Asians'), BD Wong ('Jurassic World'), Stephanie Hsu ('Shang Chi'), Jo Koy ('Mansión encantada') y Jolie Hoang-Rappaport ('Watchmen').

Está basada en la leyenda china de 'Viaje al Oeste', la misma en la que se inspiran series como 'Dragon Ball' o 'Chino americano'. De hecho, cabe puntualizar que se trata de una precuela, ya que nos cuenta los orígenes del mono (conocido como Sun Wukong en chino y como Son Goku en japonés) antes de que se lo encuentren sus compañeros de viaje.

La cinta sigue un camino muy similar a títulos como 'Kung Fu Panda' (no en vano, Pearl Studio participó también en la tercera entrega, en coproducción con DreamWorks) y adapta para un público más juvenil el género de artes marciales. Lo hace dentro de un marco de fantasía y en clave de humor, con un protagonista socarrón que no deja un instante de bromear.

En ese sentido, la película apela a un público infantil, con su planteamiento desenfadado y su buen ritmo, que hace que su hora y media de duración se haga bastante amena.

Donde falla es a la hora de crear un protagonista carismático, ya que el mono no termina de ganarse ni la simpatía ni la empatía del espectador. Su lado más cachondo no termina de traspasar el cliché y lo mismo con sus traumas, que no se desarrollan lo suficiente como para que cojamos aprecio al personaje.

Eso termina lastrando la relación con Lin, su compañera de aventuras, que tenía mucho potencial para ser una fuente inagotable de gags y termina quedándose flojo. El contraste entre el personaje chistoso y el serio no es suficiente, como tampoco lo es su desenlace porque, por muy apoteósico que sea, al final el impacto que tiene es mucho menor si no consiguen que te importen los personajes.

'El rey mono' está lejos del nivel de las mejores películas de animación de 2023, pero estoy segura de que los más pequeños de la casa la disfrutarán por su tono desenfadado y su ritmo ameno. Eso sí, su última secuencia deja con muchas ganas de ver una secuela.

