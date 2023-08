La película de superhéroes que está rompiendo récords en Netflix: este musical es una aventura recomendable tanto para fans de Ladybug como para recién llegados

Netflix inauguró el verano con 'Nimona', pero su siguiente estreno animado aún le ha dado más alegrías: 'Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. La película' lleva en el top 10 de las películas más vistas desde su estreno en la plataforma y no es de extrañar, ya que es una aventura disfrutable incluso para recién llegados a la historia de la superheroína.

Es Ladybug, viene a vencer

Marinette es una adolescente insegura que no termina de adaptarse a su nuevo instituto. Adrien es su compañero de clase y sigue a rajatabla las duras imposiciones de su padre. Por si no tuvieran suficientes problemas, un día reciben unos misteriosos poderes que les convierten en superhéroes y no les queda otra que aceptarlo para salvar París de las fuerzas del mal.

Titulada originalmente 'Miraculous - Le film', se trata un reboot de la popular serie creada por Thomas Astruc: 'Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug' comenzó a emitirse en 2015 y lleva ya 5 temporadas y más de 100 episodios en antena. La cinta está dirigida por Jeremy Zag, productor y compositor de la original, que también fima el guion junto a Bettina López Mendoza.

Es una producción distribuida internacionalmente a través de Netflix, pero también ha tenido una gran acogida en Francia y en los pocos países donde se ha exhibido en salas.

A diferencia de las otras dos películas de la franquicia, que sí se sitúan dentro del canon de la serie, esta es un reinicio que nos lleva de nuevo a los orígenes de Ladybug y Cat Noir, con algunas modificaciones para poder condensar la esencia de la serie y darle un final.

Así pues, no es necesario haber visto antes la serie original porque la cinta ya nos sitúa desde cero. Es más, me arriesgo a decir que es más disfrutable si no sabes nada de este universo superheroico porque no guarda muchas sorpresas para quienes estén al día con los episodios.

Aun así, la cinta es realmente entretenida y su preciosa animación es un auténtico regalo para la vista (y eso que la de la serie ha mejorado mucho desde sus inicios). Además, incluye el giro de tuerca que nos faltaba: convertirla en un musical, con un total de 8 canciones originales.

Por otra parte, la películas nos da lo que la serie todavía no nos ha dado: un final concluyente. Lo cual es de agradecer, pero se desarrolla de forma algo precipitada y deja una sensación agridulce.

Haciendo honor a su identidad superheroica, sorprende con una escena postcréditos que deja la puerta abierta a una posible secuela. La pregunta es: ¿tendrá algo que ver con la serie o se despegará por completo y explorará caminos diferentes? Sea como sea, nos deja impacientes por verlo.

'Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. La película' es un trepidante entretenimiento veraniego, perfecto para iniciarse en el mundo de Ladybug sin comprometerse a ver tropecientos capítulos. Sin duda, hará las delicias de los más pequeños y de adultos que hayan venido a jugar.

