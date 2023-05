¡Ladybug viene a vencer en Netflix! Por fin tenemos fecha de estreno y tráiler para la nueva película de los superhéroes más famosos de París

Se acabó la espera: Netflix ha lanzado el tráiler de la película de 'Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug', la nueva cinta del icónico personaje se estrenará el próximo 28 de julio en la plataforma.

Desde hace tiempo, sabíamos que 'Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. La película' (kilométrica traducción para 'Miraculous: Le film' en el original o 'Ladybug & Cat Noir: The movie' en inglés) tenía que llegar a lo largo de 2023. Finalmente, será Netflix quien se lleve el gato al agua (nunca mejor dicho) y estrene su nueva aventura cinematográfica.

En el tráiler de la película, parece ser que tratará sobre los orígenes de Ladybug, ya que vemos a Marinette en su primer día de clase y recibir el prodigio de Tikki. Cat Noir también se pasará por allí (no solo para decir "Bonjour") y se nota que han manejado un presupuesto de cine, porque la animación es un regalo para los ojos.

Esta es la tercera película derivada de la serie original francesa. Las dos anteriores se estrenaron en España directamente en Disney Channel y sin demasiado bombo: 'Las aventuras de Ladybug en Nueva York' (2020), situada cronológicamente después de la temporada 3, 'Las aventuras de Ladybug en Shanghai: La leyenda de Ladydragon' (2021), ambas disponibles en Disney+.

La película de Ladybug se une a la lista de estrenos animados que prepara Netflix para este verano, entre los que se encuentran otro especial de 'My Little Pony', la película de 'Nimona' (esperada adaptación del cómic homónimo de ND Stevenson), las series de 'Sonic Prime' y 'Supa Team 4' y la película china 'The Monkey King'.

