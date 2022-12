Las 9 mejores películas de animación de 2022

A falta de ver 'El gato con botas: El último deseo', hemos tenido un año bastante variado en cuanto a cine de animación: desde producciones de grandes estudios a otros más pequeños, animación 3D, stop-motion, anime, secuelas de grandes franquicias, estrenos de cine y plataformas... un poco de todo.

Si bien hemos tenido propuestas simpáticas que al final se quedaron un poco a medio gas, como 'Mundo Extraño', 'El monstruo marino' o 'Wendell & Wild', vamos a hablar de las películas de animación más destacadas estrenadas a lo largo de 2022.

'Red'

Nueva película de Pixar y probablemente la mejor que ha estrenado en los últimos años. Divertida y a la vez profunda, nos habla de las relaciones entre madres e hijas y el paso a la madurez representado en ese adorable panda rojo.

'Los Tipos Malos'

DreamWorks apostó este año por una propuesta más desenfadada y aventurera en esta suerte de parodia del género de robos, en la que brilla por encima de todo una fantástica y cuidada animación que hace olvidemos su terrible doblaje en español.

'Belle'

Nos arriesgamos a decir que Mamoru Hosoda nunca había alcanzado estos niveles de espectacularidad. Los primeros minutos de la cinta son una auténtica gozada para la vista y su guión destaca cuando se adentra en el terreno puramente emocional.

'Lightyear'

Polémicas absurdas aparte, Pixar se estrelló en taquilla con esta aventura espacial que, sin ser 'Toy Story' ni pretender serlo, nos traía a otro Buzz Lightyear al rescate. Esta vez en compañía de un nuevo equipo y del gato robótico Socks (mejor personaje animado del año, sin duda alguna) en una trama que no derrocha originalidad pero consigue emocionar.

'Pinocho de Guillermo del Toro'

Si hablamos de emoción, no podemos olvidar la última versión de 'Pinocho'. Del Toro consiguió que dejáramos a un lado nuestro hartazgo por las revisiones de cuentos clásicos para arollarnos con esta adaptación en stop-motion, capaz de reconofortarte y partirte el corazón al mismo tiempo.

'Unicorn Wars'

Si hay alguna historia que nos ha encogido el estómago este año, esa es 'Unicorn Wars', una de las mejores películas españolas del año. Nunca unos osos amorosos fueron tan despiadados como los de esta perturbadora fábula que nos acerca a las trincheras y al rincón más oscuro del ser humano.

'Buscando a la mágica Doremi'

Me van a perdonar 'One Piece Film Red' y 'Dragon Ball Super: Super Hero', pero la mejor película derivada de una franquicia de anime en 2022 es esta. Una auténtica carta de amor a 'La mágica Doremi' que nos presenta a tres nuevas protagonistas con otra historia que, sin embargo, no podría representar mejor el espíritu de la original.

'Luck'

Quizá el filme que menos luzca a nivel visual pero, aun así, el conjunto resulta bastante más satisfactorio de los esperado. Un prometedor inicio para Skydance Animation, con esta simpática historia sobre una chica sin suerte y el imaginativo mundo al que va a parar siguiendo a un gato negro.

'Minions: El origen de Gru'

No podíamos cerrar este ránking sin hablar de la película de animación más taquillera del año. Dentro de las propuestas que abogan más por el entretenimiento, esta ha sido la que mejor sabor de boca deja, en gran parte por su falta de pretensiones y sus efectivos gags slapstick protagonizados por estos esbirros amarillos.