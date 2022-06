El negro futuro de Pixar en cines: por qué la decepción de 'Lightyear' en taquilla es el síntoma de un problema mayor

Este pasado fin de semana se estrenaba 'Lightyear', un spin-off de la franquicia 'Toy Story' que también era la primera película de Pixar que se estrenaba en cines desde el inicio de la pandemia. Por desgracia, su resultado en taquilla ha sido muy inferior a lo esperado, lo cual ha creado multitud de dudas sobre el futuro de sus obras en la gran pantalla.

Los motivos del pinchazo

Por ponerlo en cifras, 'Lightyear' debutó con 50,5 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos. Unas cifras muy alejadas de lo esperado (se hablaba de unos 80 millones) que encima ni siquiera le permitieron alcanzar el número 1 en taquilla, que 'Jurassic World: Dominion' mantuvo por segunda semana consecutiva.

¿A qué se debe esa decepción? Hay múltiples factores, desde la polémica por incluir un beso lésbico hasta una campaña promocional que ha sido criticada por no asentar bien los lazos con 'Toy Story' hasta demasiado tarde, sin olvidarnos del inminente estreno de 'Minions: El origen de Gru' o el cambio de voz para su protagonista. Pero que nadie se olvide tampoco de que tanto 'Soul' como 'Luca' y 'Red' se estrenaron de forma directa en Disney+ sin necesidad de pagar una cantidad adicional.

Eso podría haber llevado al público, o al menos a un sector importante del mismo, a crear una nueva rutina de consumo para las películas de Pixar -que con 'Raya y el último dragón' había que pagar un extra o verla en salas y 'Encanto' se pasó primero de forma excusiva en cines-. Desde el estudio nunca han estado muy contentos con esas decisiones de Disney, pero cada vez son más los síntomas que apuntan a que los próximos largometrajes de Pixar podrían tener el mismo sentido. O al menos mientras siga existiendo tanto interés en reforzar Disney+ por encima de todo lo demás.

¿Y ahora qué?

El problema también viene del lado de los costes, ya que 'Lightyear' tiene un presupuesto de 200 millones de dólares. En salas es muy complicado que vaya a recuperar esa inversión, pues hay varios países que han prohibido su estreno y en otros tampoco es que esté arrasando. Los 133 millones de 'Onward' seguro que los va a superar, pero esa película se vio duramente impactada por la pandemia, pero no está nada claro que logre llegar hasta los 333 que hizo 'El viaje de Arlo'.

Todo eso deja en una delicada situación a Pixar, pues está claro que en Disney querrán rentabilizar sus películas y este nuevo escenario podría llevar también a un recorte presupuestario. A fin de cuentas, rentabilizar producciones tan caras solamente a través del streaming parece una misión bastante complicada.

Por el momento, Pixar tiene oficialmente en marcha tres películas, una ('Elemental') para el año que viene y otras dos sin títulos para 2024. Que no os sorprenda demasiado si Disney decide estrenarlas directamente en streaming. Bien reciente tenemos una prueba de que no le tiembla el pulso a la hora de saltarse la exhibición en cines si no les compensa.