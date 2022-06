"Pixar ha cometido un GRAN error al no elegir a Tim Allen". La actriz Patricia Heaton no entiende el casting de 'Lightyear' a pesar de la explicación del director

Sin que muchos lo esperásemos, 'Lightyear' se ha convertido en una de las grandes decepciones del año en términos de recaudación. Lo nuevo de Pixar no ha logrado cuajar en las salas de cine, y los motivos que podrían haber dado lugar al batacazo son de lo más variopintos; yendo desde un futuro desembarco en Disney+ que ha invitado a esperar a las familias hasta una absurda polémica en torno a un beso que ha desviado la conversación a lugares indeseados.

No obstante, lo más lógico es pensar que esta aventura galáctica ha patinado en el box office debido a una arriesgada —y brillante, todo sea dicho— premisa que la hace encajar en el universo 'Toy Story' a la perfección, pero que ha pillado completamente desprevenido a un fandom con ganas de rememorar el espíritu de la saga protagonizada por los juguetes vivientes.

El concepto sobre el que gira 'Lightyear', concebida como la película que vio Andy antes de comprar su muñeco de Buzz, ha tenido que ser explicado en varias ocasiones por el director Angus MacLane, quien, además, ha aclarado en varias ocasiones el motivo por el que Tim Allen no ha prestado voz al Ranger Espacial del largometraje: No es el mismo personaje que el de 'Toy Story'.

Ok so the current Buzz Lightyear movie is an origin story - but the reason the character became so beloved is because of what @ofctimallen created. Why remove the one element that makes us want to see it?#stupidHollywooddecisions https://t.co/bRn1lZgkac