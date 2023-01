'La gente como vosotros' es una simpática película de Netflix en la que su genial reparto brilla por encima de una historia que hemos visto mil veces

Kenya Barris, creador de la televisiva 'black-ish', firmó en 2018 un acuerdo con Netflix valorado en 100 millones de dólares que finalizó de forma abrupta menos de tres años después. En ese tiempo, Barris solamente llegó a estrenar '#blackAF', una de esas series que la plataforma no dudó en cancelar pese a haberla renovado previamente, pero todavía faltaba por llegar 'La gente como vosotros', su primer largometraje como director.

No puede decirse que Barris haya optado por algo revolucionario para su primera película, ya que 'La gente como vosotros' es una comedia romántica claramente deudora de 'Adivina quién viene esta noche' y la multitud de producciones similares que se estrenaron en décadas posteriores. Por suerte, tiene un buen reparto para que todo luzca mejor y acabe siendo una propuesta entretenida.

¿Un amor imposible?

No esperéis la más mínima sorpresa en lo puramente argumental. 'La gente como vosotros' sigue al dedillo la estructura de chico conoce chica, ambos se enamoran pero luego surge un problema que parece insalvable y que podría acabar con su relación. Todos sabemos cómo va a acabar eso y la película de Barris no es una excepción.

Lo que sí llama la atención es que Barris maneja bastante bien los excesos más habituales en este tipo de producciones sin renunciar realmente a ellos. Por ejemplo, a nadie le hubiese extrañado ver a un Eddie Murphy desatado como Akbar, sobre todo cuando su objetivo durante la mayor parte del metraje es hacer la vida imposible a Ezra (Jonah Hill), pero a la hora de la verdad se opta por un calma muy medida y sin recurrir a subrayar en exceso su condición de amenaza como sí hacía 'Los padres de ella' con Robert De Niro.

Eso no quita para que se juegue siempre con el contraste, ya sea entre personajes -ahí la algo neurótica madre de Ezra interpretada por Julia Louis-Dreyfus también le amarga bastante la existencia a la Amira de Lauren London- o por las situaciones que van sucediéndose -especialmente divertido es un momento en el que a Akbar le sale un tiro por la culata al poner a prueba algo que había dicho previamente Ezra-, pero manteniéndolo todo siempre bajo control.

Soy consciente de que habrá momentos que quizá podrían haber lucido mejor en caso de desmelenarse, pero esa apuesta de Barris ayuda a que 'La gente como vosotros' nunca termina de perder cierto sentido de la naturalidad que hace más cercano al público lo que está contando -y que incluso también se apliaca a su acabado técnico y visual-. El hecho de permitirse bromear un poco con temas en los que no se suele entrar demasiado como el Holocausto o la esclavitud también suma en esa dirección.

Otros detalles de 'La gente como vosotros'

Sin embargo, en todo momento queda claro que eso no deja de ser una pequeña capa de barniz para lo que no deja de ser lo mismo de siempre. Esa sensación se agudiza durante los minutos finales, donde lo dramático (aunque sin excederse tampoco, no esperéis tampoco un gran momento lacrimógeno o algo por el estilo) pasa a primer plano para que todo llegue a la dirección prevista y deseada.

Sí es verdad que se prioriza claramente lo cómico por encima de lo romántico, pero ojo a la buena química que comparten Hill y London, un detalle clave para que lo que pueda pasar con esa pareja nos importe más allá de lo divertida que sea la película. Ahí hay veces en la que se sacrifica a uno de los dos protagonistas para centrarse más en los líos que le suceden al otro, pero una de las claves aquí es que vemos los marrones a los que tienen que hacer frente ambos.

De paso, eso permite dar más tiempo en pantalla tanto a Dreyfus como a Murphy, quienes es cierto que han demostrado más en otras ocasiones, pero eso no quita para que aquí estén bastante divertidos y sepan cómo jugar con ese contraste que busca Barris en todo momento. A ellos hay que añadir personajes ya más secundarios como un inspirado David Duchovny como el padre en la ficción de Hill o incluso otros que quizá solo aparezcan en una o dos escenas para añadir algo más de chispa a la película.

En resumidas cuentas

'La gente como vosotros' es una película entretenida que tiene su mejor baza en sus actores, porque por lo demás viene a ser un poco más de lo mismo -algo especialmente evidente durante sus últimos 15-20 minutos- aunque aliñado con algunos diálogos divertidos. Igual Netflix se pasó incluyéndose entre sus estrenos cinematográficos más potentes del año, pero mal rato no pasas viéndola.

En Espinof: