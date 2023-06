'Drag Race España 3' coronó a su ganadora en una disfrutable temporada, aunque llena de irregularidades

Todo el post tiene Spoilers de la temporada 3 de 'Drag Race España 3'

Anoche, 'Drag Race España' celebró su final. Pese a que los problemas técnicos interrumpieron la gala antes de coronar a su ganadora, el episodio concluyó con la victoria de Pitita como nueva superestrella drag española. Se alzó como ganadora de una temporada que continuó dando momentazos, pero también tomó ciertas decisiones que dejaron un sabor agridulce.

Bring back my girls

'Drag Race España' se embarcó este año en la difícil tarea de estar a la altura de la estupenda temporada 2, pero con la seguridad de haberse convertido en un formato ya consolidado. Efectivamente, esta edición contó con el episodio de estreno más visto de las tres y ha seguido obteniendo un gran apoyo en redes sociales.

En cuanto al concurso en sí, desde luego ha cumplido un año más con el nivel de entretenimiento y espectáculo que solemos esperar de él. Los retos han dado momentos memorables, como el Snatch Game o la novedad del Un, dos, drag.

Como siempre también, Supremme sigue brillando como presentadora y el grupo de concursantes era variado, con habilidades diferentes. Aunque este es un ámbito donde influye mucho el gusto personal y las simpatías de cada una, es innegable que talento había.

No obstante, esta temporada ha dejado un regusto amargo en algunos momentos. Por una parte, esta temporada arrastraba una crítica que se hizo a las dos anteriores: la de llegar a una final sin demasiado espacio para la sorpresa porque una de las concursantes destacaba mucho por encima de las demás (Carmen Farala en la primera y Sharonne en la segunda).

Por ello, es probable que esta edición haya intentado subsanar ese error pero, sinceramente, creo que es algo que debe solucionarse desde el casting (fichando a concursantes que no tengan tanto desnivel en sus habilidades) y no tomando decisiones cuestionables a la hora de decidir qué concursantes salvar.

Por supuesto, me refiero a la repesca. Se trata de una mecánica que no viene de nuevas, puesto que en 'RuPaul's Drag Race' ya la hemos visto infinidad de veces, y que supone otra oportunidad para una de las concursantes, pese a que al final las salvadas suelen ser eliminadas de nuevo al poco tiempo.

La forma de ejecutar la repesca en esta temporada me pareció fuera de lugar, ya que vi muy injusto que concursantes que han estado desaparecidas una buena parte del concurso puedan tener una segunda oportunidad, mientras que en esa misma gala se eche a dos drags que han aguantado más y no tengan la misma posibilidad de salvarse pese a haberlo hecho mejor.

Personalmente no me pareció bien que, para que Kelly Roller entrara, tuvieran que echar a Pink Chadora y Pakita, que eran más completas, habían hecho más méritos para quedarse y en cambio fueron eliminadas de un plumazo y sin optar a la repesca. Más incomprensible todavía fue que también expulsara a Bestiah y que terminara en la final por encima de Clover Bish.

No sé si sería un intento por jugar la carta de la imprevisibilidad y así quitarse el sanbenito de que "la ganadora es muy obvia", aunque yo prefiero mil veces una ganadora previsible pero justa, que no ver cómo los jueces hacen piruetas mentales para intentar dar argumentos que no evidencien que una de las finalistas no está al nivel de las demás (ni de las que se han ido).

De hecho, este última trama se me ha hecho más agridulce que la propia elección de ganadora: si bien yo era team Vania y Pitita tiene un carácter un poco repelente, su elección no me molestó tanto porque sí que creo que en la pasarela era la mejor y también despuntó en el lipsync final (ahí ya, cuestión de gustos).

Pero bueno, pese a que las decisiones del jurado han hecho que al final no haya disfrutado esta temporada tanto como las dos anteriores, eso no quita que el formato todavía tenga mucho que dar. Sigue siendo uno de esos programas que apetece ver cada domingo, que siempre ha conseguido entretenerme y sacarme la sonrisa, así que seguiré viendo las próximas ediciones (eso sí, esperemos algo más de coherencia en el 'All Stars).

