El mejor true crime español del año se puede ver gratis, pero está pasando desapercibido: Caribe Mix, Operación Triunfo, sobornos y sicarios en 3 episodios brutales

La industria musical en España es una cosa para no acabársela nunca (y fuera también hay tela, pero no nos vamos a liar con eso que si no de verdad que no acabamos). Por cada movimiento interesante que podría haber salido en la escena local, han habido intentos bastante potentes para explotarlo y posteriormente domesticarlo, con prácticas que terminaban replicadas hasta por los sellos independientes.

Podemos observar la evolución de nuestro pop masivo como respuestas tanto a fenómenos musicales extranjeros como evoluciones, en ocasiones bastardas, de lo que estaba emergiendo localmente. La escena electrónica en España tuvo fascinantes y complejos estallidos a través de La Ruta, pero también de una cultura DJ reflejada en ‘Megamix Brutal’.

Technazo, pelotazo y crímenes

La miniserie true crime más impactante en los últimos años en España es una interesante joya que está pasando desapercibida. Con la productora de Jordi Évole de por medio y colaboración de Television Española, el documental es una de las mejores piezas que se pueden encontrar en el catálogo de RTVE Play, aunque no se le esté dando la promoción debida.

A través de 3 episodios de entre 45 y 50 minutos de duración, se estudia el fenómeno de los Megamix, los recopilatorios lanzados por pequeños sellos discográficos de Barcelona en los ochenta y noventa. Una recopilación de petardeo máximo que contaba con los mejores DJs locales especializados en música de baile, que desembocó en éxitos propios como ‘Duro de pelar’, ‘Yo quiero bailar’ e, indirectamente, en ‘Operación Triunfo’.

Pero las rivalidades, tanto entre los sellos principales que entregaban los Caribe Mix o joyas como el Bombazo Mix o Rambo Total como entre los socios de algunos de esos sellos, derivan lo que sería una radiografía del descaro en la industria musical en un puro true crime. El progresivo paso hacia el género comienza en prácticas truchas de puro tiburón capitalista, como la reproducción de canciones con derechos, y evoluciona hasta sobornos o la contratación de sicarios para organizar intentos de asesinato.

‘Megamix Brutal’: un triunfo sensacional

Todo esto se presenta debidamente con narraciones de Fernandisco para que siempre estemos en la barrera y no nos empapemos de nostalgia. ‘Megamix Brutal’ mezcla los testimonios de protagonistas, desde los empresarios hasta productores y compositores, con recreaciones de ficción para enfatizar el carácter de algunos personajes dudosos. Porque otra cosa quizá no, pero en esta historia hay bastantes personajazos.

Unos que terminaron cambiando la deriva de las radiofórmulas, las noches de bailoteo e incluso el entretenimiento televisivo, cambiando los recopilatorios por la captación de talento a través de la participación en ‘Operación Triunfo’. La docuserie se cuida de glorificarlos o de presentar a algunos elementos de manera simpática, entrando en detalles escabrosos pero sin retozar en lo sensacionalista o en fórmulas de algoritmo que siguen la mayoría de true crimes. Hay un cuidado en el tono y en el desarrollo de la historia que hacen aún más notable una historia de lo más tremenda.

