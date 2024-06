Se agotará como te despistes un poco: esta figura de coleccionista del Necrófago es un imprescindible para fans de 'Fallout'

No cabe duda de que Fallout es una de las series del momento y se convierte en el segundo gran éxito de Prime Video en el género de la ciencia ficción tras la popular The Boys. Si ya el videojuego había creado una gran comunidad de fans, estos han aumentado con la serie y para los más coleccionistas, esta figura del Necrófago (The Ghoul) del merchandising oficial de la franquicia tiene un precio en Amazon de 36,99 euros.

BIZAK Mcfarlane Fallout Escultura Ghoul, Figura del Videojuego Decorativa 15 cm con Accesorios y un Arma de Juguete Secreta, para Fans coleccionistas, 14 años, (64384048) Hoy en Amazon — 36,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar escultura Necrófago de Fallout al mejor precio

Esta figura del Necrófago se mantiene a su precio habitual en la plataforma, 36,99 euros en Amazon con el envío gratuito, aunque es importante señalar que lo recibirás en un periodo de entre un mes y dos.

Esta figura hecha por Mcfarlane de uno de los personajes claves en la serie Fallout, el Necrófilo, pertenece a una edición limitada de la que sólo se han fabricado 5.600 piezas. Sus dimensiones son de 13,5 cm de largo, 19,1 cm de ancho y 22,2 cm de altura.

Contiene todo tipo de detalles tanto en la ropa como en el rostro del personaje, todo sobre una base para exhibirla acompañada de una tarjeta de arte coleccionable y un telón de fondo. Fabricada en plástico de alta calidad, es un producto del merchandising oficial de la serie.

Imagen | Prime Video, Mcfarlane Toys

